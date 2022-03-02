Mide bulantısı neden olur ve nasıl geçer? Mide bulantısına iyi gelen gıdalar.

1. Zencefil

Zencefil, sağlık açısından çok faydalı bir bitkidir. Hasta olsak da olmasak da günlük olarak düzenli tüketimi birçok hastalığı önleyebilir. Aynı zamanda mide bulantısına iyi gelen yiyeceklerin başında zencefil gelir. Bu sebeple mide bulantısı sırasında zencefil tüketmek bulantının geçmesine yardımcı olacaktır.

Zencefil, araba tutması ile oluşan veya hamilelik döneminde yaşanan sabah bulantıları gibi mide bulantılarına iyi gelmektedir. Bu şekilde oluşan mide bulantısı için zencefil çayı hazırlayarak günde 2-3 bardaktan fazla olmamak şartıyla tüketebilirsiniz. Zencefil çayı yaparken toz olarak değil taze zencefilden dilimlenerek yapılanı tercih etmelisiniz.

Mide bulantısı için zencefil çayı tarifi: bir tutam taze zencefili soyduktan sonra rendeleyin. Yaklaşık 2 su bardağı içinde 5 dakika kadar kaynatın. Zencefilin acı tadına karşı bal karıştırarak tüketebilirsiniz.

2. Limon

Vücudumuz için faydalı bir besin de limondur. Limon, çeşitli nedenlerden ötürü meydana gelen mide bulantılarına iyi gelmektedir. Özellikle hamilelik döneminde oluşan mide bulantısı için limon faydalıdır. Limonun ekşi bir tadı olması ile bazen sadece limonu koklamak mide bulantısına iyi gelmektedir.

Limonun mide bastırmaya yardımcı özelliği vardır. Fakat bu aşırıya kaçmadan yapılması gerekir. Yoksa yarardan çok zarar görebiliriz. İster sade su içine isterseniz bitki çayların içine sıkacağınız yarım limon suyu ile mide bulantısına deva bulabilirsiniz.

3. Nane

Mide bulantısı için nane, hem kokusu ile hem de aroması ile iyi gelir. Mide bulantısı sırasında naneyi koklamak bile sizi rahatlatabilir. Yemeklere verdiği lezzet ile birlikte sağlımıza çok faydası olan naneden bir iki yaprağını çiğnemeniz mide bulantınıza iyi gelecektir.

Nane limon çayı ya da sadece nane çayı içmeniz de midenizi rahatlatacak ve mide bulantısının geçmesine yardımcı olacaktır. Nane çayı için bir bardak suda bir kaşık nane ekleyerek beş dakika kaynatmanız yeterlidir. İsterseniz bal veya limon katabilirsiniz.

Bunun dışından nane yağı da ferahlatıcı özelliği ile mide bulantınıza iyi gelir. Düzenli olarak nane tüketmek sağlık için faydalıdır. Fakat nane mide ekşimesine iyi gelmemektedir. Mide ekşimesi sırasında nane tüketmek rahatsızlığı gidermek yerine artırabilir.

4. Elma

Elma, içeriği ve lifli yapısı ile sağlığımız için faydalı bir besindir. Elmanın bu lifli yapısı mide bulantısına da iyi gelmektedir. Diğer yandan vücuttaki toksinlerin atılmasını da sağlayan elmayı birden fazla miktarda bir seferde tüketmek mide bulantısının artmasına neden olabilir. Elmayı direk olarak yiyebileceğiniz gibi püre şeklinde tüketmeniz de mide bulantısına çözüm olacaktır.