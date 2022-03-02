banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''
Doğu Perinçek: NATO Türkiye için de tehdit''
Putin'in Wikipedia ile derdi ne?
Putin'in Wikipedia ile derdi ne?
Zelenskiy'nin müzakeredeki şartı
Zelenskiy'nin müzakeredeki şartı "ATEŞKES"
FIBA’dan Rus takımları ve yetkilileri hakkında açıklama
FIBA’dan Rus takımları ve yetkilileri hakkında açıklama

Mide bulantısı neden olur ve nasıl geçer? Mide bulantısına iyi gelen gıdalar.

Mide bulantısı, her yaştan insanın yaşayabileceği bir durumdur. Bazen bir hastalık belirtisi olabilen mide bulantısı, yediğimiz bir şeyin dokunması ile de olabilir. Mide bulantısı durumunda ilk olarak çözümü ilaçlarda ararız . Halbuki bazı yiyecekler mide bulantısına iyi gelmektedir. Peki, Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler nelerdir?

Sağlık 02.03.2022, 10:10
Mide bulantısı neden olur ve nasıl geçer? Mide bulantısına iyi gelen gıdalar.

1. Zencefil

Zencefil, sağlık açısından çok faydalı bir bitkidir. Hasta olsak da olmasak da günlük olarak düzenli tüketimi birçok hastalığı önleyebilir. Aynı zamanda mide bulantısına iyi gelen yiyeceklerin başında zencefil gelir. Bu sebeple mide bulantısı sırasında zencefil tüketmek bulantının geçmesine yardımcı olacaktır.

Zencefil, araba tutması ile oluşan veya hamilelik döneminde yaşanan sabah bulantıları gibi mide bulantılarına iyi gelmektedir. Bu şekilde oluşan mide bulantısı için zencefil çayı hazırlayarak günde 2-3 bardaktan fazla olmamak şartıyla tüketebilirsiniz. Zencefil çayı yaparken toz olarak değil taze zencefilden dilimlenerek yapılanı tercih etmelisiniz.

Mide bulantısı için zencefil çayı tarifi: bir tutam taze zencefili soyduktan sonra rendeleyin. Yaklaşık 2 su bardağı içinde 5 dakika kadar kaynatın. Zencefilin acı tadına karşı bal karıştırarak tüketebilirsiniz.

2. Limon

Vücudumuz için faydalı bir besin de limondur. Limon, çeşitli nedenlerden ötürü meydana gelen mide bulantılarına iyi gelmektedir. Özellikle hamilelik döneminde oluşan mide bulantısı için limon faydalıdır. Limonun ekşi bir tadı olması ile bazen sadece limonu koklamak mide bulantısına iyi gelmektedir.

Limonun mide bastırmaya yardımcı özelliği vardır. Fakat bu aşırıya kaçmadan yapılması gerekir. Yoksa yarardan çok zarar görebiliriz. İster sade su içine isterseniz bitki çayların içine sıkacağınız yarım limon suyu ile mide bulantısına deva bulabilirsiniz.

3. Nane

Mide bulantısı için nane, hem kokusu ile hem de aroması ile iyi gelir. Mide bulantısı sırasında naneyi koklamak bile sizi rahatlatabilir. Yemeklere verdiği lezzet ile birlikte sağlımıza çok faydası olan naneden bir iki yaprağını çiğnemeniz mide bulantınıza iyi gelecektir.

Nane limon çayı ya da sadece nane çayı içmeniz de midenizi rahatlatacak ve mide bulantısının geçmesine yardımcı olacaktır. Nane çayı için bir bardak suda bir kaşık nane ekleyerek beş dakika kaynatmanız yeterlidir. İsterseniz bal veya limon katabilirsiniz.

Bunun dışından nane yağı da ferahlatıcı özelliği ile mide bulantınıza iyi gelir. Düzenli olarak nane tüketmek sağlık için faydalıdır. Fakat nane mide ekşimesine iyi gelmemektedir. Mide ekşimesi sırasında nane tüketmek rahatsızlığı gidermek yerine artırabilir.

4. Elma

Elma, içeriği ve lifli yapısı ile sağlığımız için faydalı bir besindir. Elmanın bu lifli yapısı mide bulantısına da iyi gelmektedir. Diğer yandan vücuttaki toksinlerin atılmasını da sağlayan elmayı birden fazla miktarda bir seferde tüketmek mide bulantısının artmasına neden olabilir. Elmayı direk olarak yiyebileceğiniz gibi püre şeklinde tüketmeniz de mide bulantısına çözüm olacaktır.

#mide bulantısı #mide
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18