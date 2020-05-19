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Mide bulantısı ‘Korona' belirtisi olabilir

Koronavirüs belirtisi olarak ateş, kuru öksürük ve bitkinlik üzerinde duruluyor. Ancak bazı hastalar koku ve tat kaybından da söz ediyor. Daha az görülen diğer belirtiler hangileri?

Mide bulantısı ‘Korona' belirtisi olabilir

Koronavirüs belirtisi olarak ateş, kuru öksürük ve bitkinlik üzerinde duruluyor. Ancak bazı hastalar koku ve tat kaybından da söz ediyor. Daha az görülen diğer belirtiler hangileri?

19 Mayıs 2020 Salı 09:29
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Mide bulantısı ‘Korona' belirtisi olabilir

İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr.  Sabahattin Gül  
CEVAP: Covid-19 enfeksiyonunun belli başlı önde gelen semptomları; ateş yüksekliği, öksürük, boğaz ağrısı ve nefes darlığı olarak bilinmektedir ancak toplumdan topluma değişmek üzere bazı olgularda mide bulantısı, karın ağrısı, iştahsızlık, ishal, koku almada bozukluk, tat almada bozukluk gibi birtakım yan belirtiler de söz konusu olmaktadır. Örneğin sadece mide bulantısı ile müracaat eden bir hastaya, müracaatı sonrası entübasyon dışında  yoğun bakım şartları gerekmiştir.

SPİNAL ANESTEZİ SIRT AĞRISI YAPAR
SORU:  Eşim bir hafta önce sezaryenle doğum yaptı. Lokal anestezi uygulandı. O günden bu yana sırt ağrısı yaşıyor. Ara ara o kadar şiddetleniyor ki dayanılmaz bir hâl alıyor. Doktor ağrı kesici vermişti ama çok düzenli kullanmadık. Sırt ağrısı doğum öncesinde de vardı ama bu kadar şiddetli değildi. Sebebi ne olabilir?
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ayşe Meryem Uslu
CEVAP: Sezaryen doğum sırasında yapılan spinal anesteziye bağlı bel ve baş ağrısı en sık görülen komplikasyonlardan biridir. 10 gün kadar sürebilir. Bu dönemde ağrı kesiciler düzenli olarak kullanılmalıdır. Çok şiddetli ağrılarda doktorunuzun tavsiye ettiği ağrı kesici dört saatte bir alınabilir.  Ayrıca günde en az 3 litre su içilmesi gerekir. Çok hareket etmek ağrıyı artırır. Baş yüksek pozisyonda olacak şekilde yatmak iyi gelir. Buna rağmen geçmezse anestezi doktorunun görmesi gerekir.

SAHURDA NABZINIZ HIZLANABİLİR
SORU: Dün akşam sahurdan sonra yattığımda uykudan aniden uyandım ve kalbim hızlı atmaya başladı. Bu durum 2-3 dakika devam etti. Sonra biraz daha normale döndü. Bir ara nabzımı hissedemedim, sonrasında bir ara ölçtüm 76-84 arası idi. Nefes darlığı, terleme gibi herhangi bir başka farklı belirtim olmadı. Bu olay beni bayağı telaşlandırıyor. Bu konuda ne yapmalıyım?
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Rıfat Eralp Ulusoy
CEVAP: Normal nabız aralığı 60-100/dk'dır. Bizi uykuya hazırlayan ve güne hazırlayan 2 sinir sistemi bulunur. Uykuda iken kalp atışları yavaşlar, tansiyon düşer, solunum sayısı azalır. Uyuduğumuzda aktif olan sinir sistemi, sahurla bölündüğü zaman diğer sinir sisteminin aktifleşmesi bir zaman alır. Ani alarm sonucu böbreküstü bezindeki yedek adrenalin kullanılarak bu olağandışı durum (zamansız uyanma ve yemek yeme) tolore edilmeye, tansiyon yükseltilmeye çalışılır. Bunun için kalp hızlandırılır, adrenalinle damarlar kasılır ve çapı daraltılır.
Ayrıca alışık olmadığımız bir zamanda yenilen yemeğin mide ve bağırsaklara geçip sindirimin bitmesi için de bağırsaklara kan pompalanmaya başlar. Bütün bunların sonucunda da sizin sorunuzdaki durumlar ortaya çıkar. Orucunuzu Allah kabul etsin.

Son Güncelleme: 19.05.2020 09:30
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