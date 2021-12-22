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Mide botoksunda 15 dakikalık işlemle hastalar rutin yaşamlarına devam ediyor

Türkiye’de pandemiyle birlikte obezite oranında artış yaşanırken buna yönelik yapılan işlemlerde de yöntemler artıyor. Diyarbakır’da, 15 dakikalık mide botoksu işlemiyle hastalar rutin yaşamlarına devam ediyor.

Sağlık 22.12.2021, 11:26
Mide botoksunda 15 dakikalık işlemle hastalar rutin yaşamlarına devam ediyor

Türkiye’de pandemiyle birlikte obezite oranında artış yaşanırken buna yönelik yapılan işlemlerde de yöntemler artıyor. Diyarbakır’da, 15 dakikalık mide botoksu işlemiyle hastalar rutin yaşamlarına devam ediyor.

Pandemi süreciyle vatandaşlarda yeme, içme oranı artarken spor yapma ve kiloları kontrol altında tutma oranı azaldı. Obzetiyle birlikte kilo almanın dışında kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, mental problemler, mide, bağırsak problemleri beraber görülebildiği gibi kalp krizi riskini artırdığı da biliniyor. Memorial Hastanesinde görevli Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nurettin Tunç, mide botoksu, mide balonu ve son dönemlerde eklenen endokskopik gastro plastiği denilen mideyi ameliyatsız içten küçültme yöntemleri olduğunu söyledi. Tunç, mide botoks işlemlerinin hastanın giriş ve çıkışıyla birlikte 1 saatti bulduğunu kaydetti.

Obezitenin çağın salgını olarak değerlendiren Doç. Dr. Tunç, obezitenin sadece kilo almak olarak değerlendirilmesi gerektiğini, obezite ile birlikte kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, mental problemler, mide barsak problemlerinin de görüldüğünü ifade etti. Obezitenin kalp krizi riskini artırdığını aktaran Tunç, “Obezite hastalarının beslenme düzeni, diyeti, sporu kısaca hayat tarzlarının değiştirilmesi ve bu hayat tarzını değiştirerek kilo vermelerini sağlamaları lazım. Obezite ile mücadele, obezitenin gastroenterolojinin endokrinolojinin, cerrahinin tek başına ilgileneceği bir alan değil. Çevresinin de hastanın yakınları olsun, arkadaşları olsun bunlarında destekte bulunması gerekiyor. Bu açıdan bizim branşın bu konuda yaptığı birkaç işlem arasında birkaç seçenek var. Birincisi mide botoksu dediğimiz, ikincisi mide balonu dediğimiz, üçüncüsü son dönemlerde eklenen endokskopik gastro plastiği dediğimiz mideyi ameliyatsız içten küçültme yöntemleri de var” dedi.

“Kitle endeksi 30-35 arası olan kilolu insanlara uygulanıyor”

Botoks, Botulinum denilen bir zehir olduğunu dile getiren Tunç, zehirli kasları felç ederek o kasların hareketini azaltıp tamamen durdurduğu bilgisini verdi. Gastroloji pratiğinde kullandıkları birkaç yöntem olduğunu aktaran Tunç, “Bu yöntemlerden bazıları birincisi mide botoksu dediğimiz zayıflamada, ikincisi akalazya dediğimiz yemek borusu darlıklarında ya da hareket bozukluklarında kullanabiliyoruz botoksu. Mide botoksu obezlere uygulanır. Ama hangi obezlere? Vücut kitle endeksi çok yüksek olanlara efektif değil. Kitle endeksi 40’ın üzerinde olanlara farklı metabolik cerrahiler, ya da tüp mide gibi cerrahiler yapılabilir. Mide botoksunun uygulandığı aralık kitle endeksi 30-35 arası olan kilolu insanlara uygulanıyor. Obez olup şikayeti olan hastalarımıza Botulinum dediğimiz bu ilaçlarla midesinin belli bölgelerinin yaklaşık 20 ile 30 arasında enjeksiyon yaparak botoksu mideye uyguluyoruz. Botoksu uyguladıktan sonra mide kaslarını felç ederek, diğer bir etkisi de açlık hormonunu baskılayarak insanların daha az gıda almasıyla böylelikle kilo vermesini sağlıyor. Mide botoksu uyguladığımız mide alanlarında etkisi ise o kas dokusunu felç ettiği için mideye aldığımız gıdalar mide hareket etmediği için 1 saat değil, 5 saat, 5 saat değil, 10 saat. Kalması gereken sürenin iki katı kadar mide de kalıyor. Böylelikle tokluk hissi oluşmuş oluyor. Tokluk hissi oluştuğu içinde daha az acıkıyorlar, daha az öğün, daha az yemekle böylelikle kalori alımını azaltmış oluyor” diye konuştu.

Her hangi bir risk taşımadan endoskopi ünitesinde endoskopi cihazlarıyla işlemi yaptıklarını belirten Doç. Dr. Tunç, “ Mide botoksunda hastalarımız bazen korkuyorlar. Endoskopiden hiçbir farkı yok. Anestezi altında, anestezi dediğimiz ameliyathanede uygulanan narkoz değil. Sedo anestezi dediğimiz bilinçli sedazyon hastaların şuuru yerinde, ağrı, sızı hiçbir şey hissetmeden endoskopi ünitemizde yaklaşık 10-15 dakikalık bir sürede uygulanıyor. İşlem sonrası anestezi etkisi geçtikten sonra hastalar, 10 dakika sonra kalkıp evlerine gidiyorlar. Hastanın girişi ve çıkışı toplam 1 saati ya bulur ya bulmaz. Ülkemizde obezite çok yaygınlaşıyor. Ve obez hastalarımızın sayısı ileri düzeyde artıyor. Bunun sebebi sedanter yaşam. Hatta son dönemlerde Covidin buna çok etkisi olmuş. İnsanlar evden çıkamayınca hareketlilik azaldı. Sürekli yemek yeme ve üzerine spor da olmayınca obezitede ciddi bir artış var” şeklinde konuştu.

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