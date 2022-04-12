’’Microblading uygulamasıyla doğala yakın kaşlar elde ediliyor’’

Estetik ve Güzellik Koçu Nermin Negiz, "Doğallıktan yana olanlar için yapılacak ideal ve teknik uygulama microblading işlemidir. Tabii ki uygulamayı yapacak uzmanın eğitimleri ve deneyiminden emin olmakta fayda var" dedi.

Çeşitli nedenlerle kaş kaybına uğramış (genetik faktörler, yanlış kaş alımları, çeşitli hastalıklar), azalmış veya kaş şeklinden memnun olmayanların için microblading uygulaması seçenek olarak sunuluyor. Son yıllarda dünyada öne çıkan, yarı kalıcı makyaj sanatında Japon tekniği ile yapılan manuel bir kaş çizimi olan bu metot hakkında Estetik ve Güzellik Koçu Nermin Negiz açıklamalarda bulundu.

’’Uzman ellerden çıkması şart’’

Kişinin yüz ölçülerine uygun (Altın Oran) kaş çizimi yapılır ve tek kullanımlık normalden üç kat daha ince çoklu mikro iğnelerle cildin en üst tabakasına (epidemis) pigmentler yerleştirilerek yapılan yöntemle ilgili bilgi veren Nermin Negiz, ’’Kendi kaş kılınızdan ayırt edemeyeceğiniz bu işlem, diğer kaş çizim tekniklerine göre kalıcılığı daha azdır. Kalıcılığı kişinin cilt yapısına kullanılan pigmentlere, uygulama yapan uzmana ve kişinin kullanımına göre değişkenlik gösterir" şeklinde konuştu.

Doğal kaş için microblading uygulamasına vurgu yapan Nermin Negiz, "Doğallıktan yana olanlar için yapılacak ideal ve teknik uygulama microblading işlemidir. Tabii ki uygulamayı yapacak uzmanın eğitimleri ve deneyiminden emin olmakta fayda var. Aksi takdirde geçici bir süre de olsa hem kötü bir görüntü ile bu vakti geçirmek hem de boşa harcanan zaman ve maddi manevi zarar ile karşı karşıya kalabilirsiniz" açıklamalarında bulundu.