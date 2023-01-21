MHRS randevu sayısında artış tam yüzde 72,8

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınan randevu sayısının pandemi öncesi döneme göre yüzde 72,8 arttığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “9-13 Ocak haftasında gerçekleşen MHRS randevu sayısı 3 Milyon 301 Bin 512. Pandemi öncesi dönemde gerçekleşen randevu sayısı ise 1 milyon 910 bin 645’ti. Artış tam yüzde 72,8. Randevulardaki ciddiyetimizle daha da iyi sonuçlar alabiliriz” ifadelerine yer verdi.