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MHP’nin doktor vekili Muhittin Taşdoğan da korona virüs aşısı oldu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun korona virüsü aşısına acil kullanım onayı vermesinin ardından doktor olan Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan da kentteki Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’nde aşı oldu.

Sağlık 14.01.2021, 13:29
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MHP’nin doktor vekili Muhittin Taşdoğan da korona virüs aşısı oldu

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun korona virüsü aşısına acil kullanım onayı vermesinin ardından doktor olan Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan da kentteki Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’nde aşı oldu.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Covid-19 aşısına acil kullanım onayı verilmesinin ardından dün akşam saatlerinde toplanan Bilim Kurulu toplantısı sonrası ilk korona virüs aşısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yapıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından ülke geneline dağıtılan korona virüs aşıları sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanırken, aynı zamanda doktor olan Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan da aşı yapılan sağlıkçılar arasında yer aldı. Öğle saatlerinde Gaziantep’teki Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne gelen MHP’nin doktor Milletvekili Muhittin Taşdoğan, işlemlerini yaptırdıktan sonra korona virüs aşısı oldu.

"Virüsle mücadelede yeni bir merhaleye çok şükür gelmiş bulunmaktayız"

Aşı olduktan sonra açıklamalarda bulunan ve tüm vatandaşlara aşı olmalarını tavsiye eden MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, "İlk kez Aralık 2019’da ortaya çıkan ve adı konmamış bir hastalık olarak yayılan, sonrasında da dünya çapında bir pandemi olan korona virüs hastalığı ile ilgili yeni bir merhaleye çok şükür gelmiş bulunmaktayız. Aşı uygulamaları bugün itibariyle ülkemizde başlamış durumda. Ben de aynı zamanda doktor olduğum için E-devlet üzerinden randevu alarak bugün Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne geldim. Buraya geldikten sonra işlemlerimi yaptırarak aşımı oldum" dedi.

"Hastalıkla mücadelede elimizdeki en güçlü silah aşıdır"

Aşı ile ilgili vatandaşların tereddüt yaşamaması gerektiğini aktaran Taşdoğan, "Sırası gelen her vatandaşın bu aşıyı yaptırmasını tavsiye ediyorum. Bu aşıyı vatandaşlarımızın mutlaka olması gerekiyor. Bugün için bu hastalıkla mücadelede elimizdeki en güçlü silah aşıdır. Aşının menşei yada ülkesi olmaz. Etkinliği ve güvenilirliği önemlidir. Sağlık Bakanlığı’nın getirmiş olduğu aşının etkinliği ve güvenilirliği bilimsel testlerle ispatlanmıştır. Memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.
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