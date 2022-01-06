Son Dakika
Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu: “Türkiye’nin ‘Yeşil Dönüşüm’de lider ülkelerden birisi olacağını düşünüyorum”
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum."
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum."
Sağlık 06.01.2022, 12:54
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum."