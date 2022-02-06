MHP Genel Başkanı Bahçeli, Bakan Akar’a “geçmiş olsun” dileğini iletti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’ın Covid-19 test sonucu pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum” dedi.

MHP Lideri Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıkmasından dolayı geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyor, Allah’tan acil şifalar diliyorum. Genel sağlık durumunun iyi olmasından memnuniyet duymakla birlikte hastalığı kısa sürede yeneceğine inanıyorum” ifadelerine yen verdi.