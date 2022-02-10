Mezoterapi yönteminde daha az ilaç ile daha hızlı sonuçlar alınıyor

Mezoterapi yönteminin, tedavide daha az sayıda ilaca maruz kalınmasını sağladığına dikkat çeken Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, ilacın bizzat hekim kontrolünde verilmesinin önemine değinerek, “Böylece hastanın ilacı yanlış zamanda, uygun olmayan dozlarda kullanması gibi sorunlar ortadan kalkmaktadır” dedi.

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, mezoterapi uygulamasının bitkisel ve farmakolojik ilaçların enjeksiyonu yoluyla mezoderm kaynaklı organ patolojilerinin iyileşmesini sağlayan bir uygulama metodu olduğunu söyledi. Uzm. Dr. Barutçu, etkileri ve uygulama alanları hakkında açıklamalarda bulunduğu tedavinin hızlı ve etkili sonuçlar verdiğini anlattı

“Dozu azalan ilaçların yan etkileri de azalıyor”

Mezoterapinin; belirlenen problemli bölgeye ilaçların, derinin orta tabakasına mikroenjeksiyon ile uygulanması tekniği olduğunu aktaran Dr. Barutçu, özel iğneler ve özel tekniklerle verilen ilaçların, derinin orta tabakasında bulunan kılcal damar uçlarına ulaşarak hızla etkisini gösterdiğini belirtti. Dr. Barutçu, küçük dozlarda verilen ilacın, hiçbir değişime uğramadan, doğrudan hastalıklı bölgeye ulaşıp etki ederek kısa sürede sonuç alınacağının altını çizdi. Mezoterapinin avantajlarına değinen Dr. Barutçu, "Bu yöntemde, ilaçlar reçete dozlarından çok daha düşük miktarlarda vücuda girmektedir. İlaçların dozu azaldığı için yan etkisi de önemli ölçüde azalmaktadır. İlaç bizzat hekim kontrolünde verilmektedir. Bu uygulama her seans için geçerli olmaktadır. Böylece hastanın ilacı yanlış zamanda, uygun olmayan dozlarda kullanması gibi sorunlar ortadan kalkmaktadır” ifadelerini kullandı.

Mezoterapinin kullanıldığı hastalıklar hakkında bilgi verdi

Mezoterapinin, başta kas iskelet sistemi hastalıklarında, damar sistemi hastalıklarında ve estetik sorunlarda olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını kaydeden Barutçu, “Kullanım alanları içinde en ön sırada yer alanı ağrılardır. Bu yöntem ile sorun olan lezyonun bulunduğu deriye veya onun dikine yansımasına, tedavi edici karışımların doğrudan gitmesine yardımcı olunur" dedi. Barutçu mezoterapinin kullanıldığı diğer hastalıkları da şu şekilde sıraladı:

“Romatizmal hastalıklar, kemik ve kıkırdak hastalıkları, siyatik, sinir sıkışmaları, eklem dejenerasyonu sonrası oluşacak ağrı, sertlik, şişlikler ve hareket kısıtlılığı, bağ dokusu patolojisine ait ağrılarda kullanılır. Hem kadınlar hem de erkeklerde saç dökülmesini engellemede ve kelliğin tedavisinde kullanılır. Migren ve baş ağrıları tedavisinde, bağışıklık sistemini güçlendirmede kullanılır. Cilt mezoterapisi ise; cildi yenileyen, cilt kırışıklığı ve cilt sarkmalarında etkilidir.”