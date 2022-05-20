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Meyvelerin en gözdelerinden yeşil erik faydalı olmadığı bir şey yok!

Yaz mevsiminin gelmesiyle tezgahlarda yerini almaya başlayan yeşil erik, lezzetinin yanı sıra faydalarıyla da adından söz ettiriyor. Düşük kalorisi, yüksek lif ve su miktarı ile formunu korumak isteyenler hafif ara öğün yapmak isteyenler için ve sağlığa olan diğer etkilerinden dolayı bu lezzetli meyveyi mutfağınızdan ve sofranızdan eksik etmeyin. İşte eriğin sağlığımıza olan faydaları...

Sağlık 20.05.2022, 14:43
Meyvelerin en gözdelerinden yeşil erik faydalı olmadığı bir şey yok!

1-Yeşil erik organik asit içeriği yüksek olan bir meyve. Tüm bu organik asitler vücudun alkali tutulmasına yardımcı olur.

2-Sitrik asit vücuttaki laktik asidi etkisiz hale getirebilir, bu sayede yorgunluğu önler. 

3-Yoğurt, ayran, peynir gibi süt ürünleri ile tüketilmesi halinde kalsiyum emilimini artırır, diş ve kemik sağlığını destekler.

4-Yumurta, et, balık, hindi gibi protein ağırlıklı besinlerle birlikte tüketildiğinde bu besinlerin asit etkisini azaltır ve nötralizasyonu destekler. Bu sayede metabolizma da destekleneceğinden kilo verme süreçlerini olumlu etkiler.

5-Uygun bir kalsiyum/fosfor oranına sahip. Üstelik kalsiyum emilimini artıran maddeler de içerdiği için; çocuk ve yaşlı beslenmesinde yer alması gereken örnek bir besin.

6-Çözünebilir lif açısından zengin bir besin. Bu sayede hem sindirimi kolaylaştırır hem de kabızlık problemini önlemeye ve çözmeye yardımcı olur. 

7-Düzenli kütür kütür yeşil erik yemek diş etlerini güçlendirir. 

8-Demir emilimini artırır ve kansızlığı önler. Özellikle kırmızı et ve yumurta tüketimi sonrasında meyve olarak erik tercih edilerek demir biyoyararlılığı artırılabilir.

9-Yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

10-Anti-aging etkisi vardır, yaşlanmayı önler ve cildi yeniler. İçerdiği fitoflavonoidler ve vitaminler bağ doku yenilenmesi hızlandırırlar. Bu sayede kilo verme süreçlerini destekler ve daha sıkı bir vücut için yardımcı olur.  

11-Kan şekeri düzenlenmesine yardımcıdır ve muz, kivi, incir gibi kan şekerini hızla yükseltmez. Bu sayede kilo vermeyi destekler. Ara öğünler için ideal bir meyve.  

Erik hangi hastalıklara iyi gelir? 

Erik adet düzensizliklerini giderir.

Ateş düşürücü özelliği vardır.

Karaciğer hastalıklarına iyi gelir.

Kolesterolü dengeler.

Kabızlığı giderir.

Demir eksikliğini önlemedeki tedavi sürecinde kullanılır.

Astım, akciğer kanseri, soğuk algınlığı, öksürük ve kronik akciğer rahatsızlıklarından korur.

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