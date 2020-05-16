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Meyve ve Sebzeleri Taze Tutmanın 6 Etkili Yolu

Hızlı yaşam temposu sık sık alışverişe gitmemize izin vermiyor. Üstelik satın aldığımız sebze ve meyveleri tazeyken tüketmek özenli ve disiplinli bir programlama gerektiriyor. Bir de benim gibi ziyan etmenin çok yanlış olduğunu duyarak büyüyenlerdenseniz, kararmış muzları yemeye çalışmak, sararmış yeşilliklere içiniz acıyarak bakmak, çilekleri gözlerinizi kapatarak çöpe atmak yaşamınızın bir parçası haline geliyor. Bu ürünleri daha uzun süre dayanacak şekilde saklamayı öğrenmek bu çilelerin bir kısmından kurtulmamızı sağlayabilir.

Meyve ve Sebzeleri Taze Tutmanın 6 Etkili Yolu

Hızlı yaşam temposu sık sık alışverişe gitmemize izin vermiyor. Üstelik satın aldığımız sebze ve meyveleri tazeyken tüketmek özenli ve disiplinli bir programlama gerektiriyor. Bir de benim gibi ziyan etmenin çok yanlış olduğunu duyarak büyüyenlerdenseniz, kararmış muzları yemeye çalışmak, sararmış yeşilliklere içiniz acıyarak bakmak, çilekleri gözlerinizi kapatarak çöpe atmak yaşamınızın bir parçası haline geliyor. Bu ürünleri daha uzun süre dayanacak şekilde saklamayı öğrenmek bu çilelerin bir kısmından kurtulmamızı sağlayabilir.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:22
2017 Okunma
Meyve ve Sebzeleri Taze Tutmanın 6 Etkili Yolu

Çilek Türü Meyveleri Mantar Sporlarından Arındırın!

Çilekler bir gecede bile küflenebiliyor. Çilek, yaban mersini ve böğürtlen gibi meyvelerin küflenmesine neden olan üzerlerindeki mantar sporlarıdır. Bu tip meyveleri saklamanın en iyi yolu meyveyi mantar sporlarından arındırıp, iyice kurulamaktır.

Mantarlardan arındırma işinde öne çıkan iki yöntem vardır: Sirke banyosu ve termoterapi (sıcak su banyosu)!

  • Sirke Banyosu: 1 ölçek sirkeye, 3 ölçek su eklenerek hazırlanan suda meyveler 3-5 dakika arasında bekletilir.
  • Termoterapi: Meyveler 125 derece ısıdaki suda 30 saniye bekletilir.

Bu yöntemlerden birini uygulayabilirsiniz. Ancak çileklerin tazeliğini koruyarak saklayabilmek için sporlardan arındırdıktan sonra iyice kurulamak önemlidir. Meyveleri nemden uzak tutmanın en iyi yolu, iyice kuruladıktan sonra buzdolabı kabına yerleştirirken kabın tabanına havlu kağıt koymaktır. Her bir meyve katının arasına havlu kağıt koyarsanız hem ekstra nem havlu tarafından çekilir hem de çilekler birbirine daha az temas etmiş olur.

Domatesleri Buzdolabına Koymayın!

Çoğumuz domatesleri buzdolabında saklarız. Oysa domatesi buzdolabında saklamak yerine ısı ve ışık kaynaklarından uzak bir yerde kağıt havlu döşenmiş bir kapta kök kısımları üstte olacak şekilde yerleştirerek saklamak gerekir. Çünkü domatesin en yumuşak ve hassas bölümü ve çürümenin başladığı nokta kök çevresidir.

Tazeliğin korunmasında bir diğer önemli faktör ise ısıdır. En uygun sıcaklık, oda sıcaklığıdır. Arada sırada domatesleri kabın içinde hareket ettirmek bozulmanın gecikmesine yardımcı olur. Nemi uzak tutmak önemlidir. Daha özenli davranmak isterseniz hava boşlukları sağlayan bir ızgarası olan özel bir kap kullanabilirsiniz. Buzdolabında sakladığımızda bir iki gün içinde dokusunu ve tadını kaybeden domatesleri bu yöntemle en az bir hafta saklayabiliriz.

Yeşillikler Kağıt Havluya Sarılmalı!

Yeşilliklerin besin değerini ve tazeliğini kaybetmemesi için satın alındıktan sonra bir iki gün içinde tüketilmesi gerekir. Ancak bu mümkün değilse ömürlerini uzatmak için yıkadıktan sonra iyice kurutup, kağıt havluya sararak plastik torba içinde saklamak en iyisidir.

Kağıt havlu varsa fazla nemi çeker böylede ürünlerin ömrü uzar. Çürümüş ve bozulmaya yüz tutmuş yaprakların ayıklanması ve farklı çeşitteki yeşillikleri farklı poşetlerde saklanması önemlidir.

Yeşillikleri Canlandırmak için Buz Banyosu

Buzdolabında ya da tezgahın üzerindeki bekleme süresi marul gibi yeşilliklerin solmasına neden olduysa buz banyosu onları hayata döndürebilir. Marul yapraklarını ya da diğer yeşillikleri buzlu su dolu bir kaba koyup biraz sallarsanız, yeşilliklerin canlandığını görürsünüz. Bir iki dakika arasındaki uygulama süresi idealdir.

Meyve ve Sebzeleri Dondurma İşlemi

Yukarıdaki yöntemlerle bile tüketemeyeceğiniz ürünler söz konusuysa örneğin aniden bir seyahate çıkmanız gerekti, ya da ihtiyacınız olandan çok daha fazla ürün satın aldığınızı fark ettiniz. Bu durumda dondurma yöntemini kullanabilirsiniz.

Biber, taze fasulye, brokoli, brüksel lahanası, lahana, kereviz, salatalık, soğan, patlıcan, mantar, çilek, yaban mersini ve muz dondurulmaya uygundur. Derin dondurucuya koymadan önce bu ürünleri, 30-60 saniye arasında 125 derece suda bekletmeniz hem ürünlerin renklerini canlandırır hem de bozulmaya neden olacak bakterilerden arınmalarını sağlar.

Muzu Buzdolabında Saklayın!

Buz dolabına konan muzun birkaç saat içinde kabuğunun kararmasına bakarak muzun buzdolabına konmayacağını söyleyenlere aldırmayın. Buzdolabına konan muzun kabuğu gerçekten de kısa bir sürede kararır ama meyvesi çok daha taze kalır.

Buzdolabının ısısı muzun kabuğundaki fenolleri polimerize eden enzimi teşvik ettiğinden muzun kabuğunun kararmasına neden olur fakat bu ısı muzun daha fazla olgunlaşmasını önler.

Karartılmış bir muzu soymaktan hoşlanmıyorsanız, buzdolabına koymadan önce muzları plastik bir torbaya koyup, torbanın ağzını bağlarsanız kararmayı da belli ölçüde önleyebilirsiniz.

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