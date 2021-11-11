banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Meğer kripto paralar harammış!
Meğer kripto paralar harammış!
Kocaelispor’a ceza yağdı
Kocaelispor’a ceza yağdı
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması

Meyan kökü, yüksek tansiyona neden oluyor

Nefroloji Uzmanı Serkan Yıldız, meyan bitkisinin böbreklerde tuz tutulumuna ve potasyumun atılımına yol açarak tansiyon yüksekliğine neden olduğunu ifade ederek, “Özellikle tansiyon hastaları, kış aylarında soğuk algınlığına karşı sıklıkla tüketilen karışık çay alırken içeriğine mutlaka baksın. Meyan kökü ihtiva eden çaylardan uzak dursunlar” dedi.

Sağlık 11.11.2021, 12:13
Meyan kökü, yüksek tansiyona neden oluyor

Nefroloji Uzmanı Serkan Yıldız, meyan bitkisinin böbreklerde tuz tutulumuna ve potasyumun atılımına yol açarak tansiyon yüksekliğine neden olduğunu ifade ederek, “Özellikle tansiyon hastaları, kış aylarında soğuk algınlığına karşı sıklıkla tüketilen karışık çay alırken içeriğine mutlaka baksın. Meyan kökü ihtiva eden çaylardan uzak dursunlar” dedi.

Çay denildiğinde hemen herkesin aklına siyah ya da yeşil çay geliyor. Bu nedenle çay bitkisi dışındaki bitkilerden hazırlanan çaylar için de bitkisel çay ifadesi kullanılıyor. Bitkisel çayların tamamı çok farklı bitkilerden, çiçeklerden ve meyvelerden elde edilirken, iki veya daha fazla bitkiden elde edilerek paketlenen çaylar için ise “karışık bitkisel çay” ifadesi kullanılıyor. Halen içerisinde bulunduğumuz covid-19 pandemisi sürecinde pek çok yerde olduğu gibi ülkemizde de karışık bitkisel çay tüketiminin arttığını ifade eden Medicana International İzmir Hastanesi Nefroloji Uzmanı Serkan Yıldız, karışık çay paketlerinin içeriğindeki tehlikeye dikkat çekti.

Hipertansiyonu olanlar özellikle dikkat etmeli

Meyanın aslen baklagiller ailesinden, çalı türü bir bitki olduğunu belirten Uzm. Dr. Serkan Yıldız, anavatanı Rusya ve Çin olan bu bitkinin ülkemizde de yetiştiğini, köklerinin çok farklı kullanım alanı olduğunu belirterek, “Meyanın en yaygın kullanım şekli kaynatılarak çay olarak tüketilmesidir. Bunun dışında tatlı olduğu için şerbet olarak da tüketiliyor. Sindirim ve solunum sistemine, soğuk algınlığına iyi geldiği, ağrı kesici özelliği bulunduğu ve hatta saç ve cilt güzelliğine de katkıda bulunduğu düşünülüyor. Ancak bu noktada bu bitkinin hiç de masum olmadığını söylememiz gerekiyor. Meyan bitkisi, böbreklerde tuz tutulumuna ve potasyumun atılımına yol açarak kan basıncı yani tansiyon yüksekliğine neden olur. Meyan çok kolay ulaşılabilen ama gerçekte çok da tehlikeli bir bitki” dedi.

İçeriğine bakın

Hipertansiyonun toplumda çok sıklıkla görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Serkan Yıldız, “Hipertansiyonu olanlar marketlerden karışık çay alırken içeriğine bakmalı. İçinde meyan kökü olan çaylardan uzak durmalı. Örneğin tansiyonu kontrol altında olan bir hasta, böyle bir bilgiye sahip olmadığı için karışık bitki çayını tüketiyor ancak tansiyonu fırlıyor. Doğada da tıpkı kekik, ıhlamur gibi kolaylıkla bulunabiliyor. Dağlardan topluyor insanlar. Bu nedenle hipertansiyon öyküsü olan hastaların karışık bitkisel çay tüketimi konusunda çok dikkatli olmaları ve satın aldıkları ürünün içeriğini dikkatlice gözden geçirmeleri gerekiyor” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6