Mevsimsel grip mi yoksa koronavirüs mü?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak kabul edilen koronavirüs (Covid-19) hastalığı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir tehdit oluşturuyor. Hastalığın kişiden kişiye damlacık enfeksiyonu şeklinde bulaştığını ve bulaştırıcılık oranının çok yüksek olduğunu söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özgür Karacan, “Bir kişinin virüsle temas ettikten genellikle 5 gün sonra (2-14 gün arası değişen kuluçka süreleri bildirilmiştir) yakınmaları ortaya çıkmaya başlıyor. Bu kuluçka süresi ve bulaştırıcılık özellikleri diğer viral hastalıklar ve mevsimsel gripte de görülmektedir” dedi. Karacan, Covid-19 ile mevsimsel gribin nasıl ayırt edileceğine dair açıklamalarda bulundu.

“En sık gözlenen yakınmalar 38 dereceden yüksek ateş ve kuru öksürük”

Covid-19’da yüksek ateş (> 38 C derece) boğaz ağrısı ve kuru öksürük en sık gözlenen yakınmalardır. “Daha nadir olmakla birlikte, hapşırık, karın ağrısı, ishal, baş ağrısı, tat-koku duygusunda kayıp, gözlerde kızarma da gözlemlenmektedir” diyen Karacan, en ciddi seyreden Covid-19 ilişkili zatürrede ise nefes darlığı, göğüs ağrısı, sık nefes alma, morarma, kanlı balgam gelişebileceğini söyledi. Bu kadar değişken klinik görünüm mevsimsel grip (İnfluenza A -H3N2, diğer İnfluenza türleri) ve alerjik nezle ile karışıklığa sebep olabilmektedir.

“Alerjik nezle burun ve gözlerde kaşınma ile ayırt edilir”

Alerjik nezlesi olanların her yıl aynı dönemde, genellikle daha hafif yakınmaları olduğunu söyleyen Karacan, “Burunda, gözlerde kaşınma yanma, sulanma, hapşırık, boğazda gıcık hissi… Alerji öyküsü olanlar bu yakınmaları tanırlar ve alerji ilacı aldıklarında yakınmaları ortadan kalkar. Covid-19 hastalarında ise alerji ilaçları yakınmalarda azalmaya neden olmaz” şeklinde konuştu.

“Mevsimsel grip genellikle bir haftada düzelir”

Mevsimsel gripte ateş, öksürük, kas ağrısı, halsizlik gibi şiddetli yakınmalar gözlense de yakınmaların genellikle bir haftada düzeleceğini söyleyen Karacan, zatürre gelişmesi riskinin çok nadir görüldüğüne bu nedenle nefes darlığı, göğüs ağrısı, morarma ve sık nefes alma durumlarının gözlenmediğini kaydetti. Karacan, “Sağlık Bakanlığı'nın Covid 19 hastalığı ile ilgili evde tedavi protokolünde mevsimsel grip ile karışması durumu nedeniyle tedaviye mevsimsel grip ilacı da eklemiştir. Hastanın bir haftadan daha uzun süren ve ilaç kullanımına rağmen düzelmeyen hastalığı varsa Covid-19 ihtimalinden şüphelenmelidir” açıklamalarında bulundu.

Mevsimsel gripte risk grubu küçük çocuklar, yaşlı hastalar, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar ve kronik hastalığı olanlar iken; Covid-19'da 10 yaşın altındaki çocuklarda görülme sıklığı daha az bildirilmiştir. Yüksek tansiyon hastalığı, mevsimsel gripten ziyade Covid-19'da belirgin şekilde risk oluşturmaktadır.