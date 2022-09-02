Nevşehir Sağlık İl Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, mevsim geçişlerine dikkat çekerek sıcak ve güneşli havalara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Meteoroloji 7.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Nevşehir ve ilçelerinde hafta sonuna kadar kavurucu sıcaklıklar etkili olacak. Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar yaklaşık 10 derece birden düşecek. Mevsimsel sıcaklığın yüksek olduğu günlerde sağlıklı beslenmenin önemini belirten Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, "Özellikle bu sıcak havalarda, sıcaklığın yoğun olduğu saatlerde mümkün olduğunca dışarıda dolaşmamak gerekiyor. Mevsim meyveleri ve sıvı tüketmeliyiz. Mümkün olduğunca ağır yemeklerden kaçınarak sıvı almalıyız. Güneşte çok fazla gezildiğinde bayılmalar, tansiyon düşüklüğü, bulantı ve kusma olabilir” şeklinde konuştu.

Ünlübay, "Güneşte çok fazla gezildiğinde bayılmalar, tansiyon düşüklüğü, bulantı ve kusma olabilir. Yoğun güneş altında kalan meslekler olabilir. Eğer böyle bir duruma maruz kaldığında baş dönmesi, bulantı gibi şeyler hissettiğinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasını tavsiye ediyoruz” dedi.