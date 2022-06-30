Mevsim geçişlerinde propolis tüketimi önerisi

Mevsim geçişlerinde yaşanan rahatsızlıkların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesiyle atlatılabileceğini belirten Doç. Dr. Engin Celep, “Mevsimsel alerjiden, korunmak için çocuklar günde en az 10 damla yetişkinler ise günde en az 20 damla propolis kullanmalıdır” dedi.

Doç. Dr. Engin Celep, mevsim geçişlerinde hem çocuklarda hem de yetişkinlerde en sık rastlanılan sorunların öksürük, boğaz ağrısı, boğaz kaşıntısı ve burun akıntısı gibi şikâyetler olduğunu ifade etti. Bu gibi şikâyetlerin daha kolay atlatılması için hem çocukların hem de yetişkinlerin bağışıklığının güçlü olmasının gerektiğini vurgulayan Celep, “2012 yılında Hodeidah Üniversitesi’nde yapılan çalışmada propolis kullanımının çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarına etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı konulan 41 çocuk katılmıştır. Katılımcılardan toplam 17 boğaz kültürü örneği alınmıştır. 17 örnekten 9’unda Streptococcus pyogenes bakterisi, 2’sinde Haemophilus influenzae bakterisi ve 6’sında da Candida albicans bakterisi olduğu tanımlanmıştır. Çalışmada hastalara propolis verilmiştir. Bu sayede antimikrobiyal etki arttırılmış ve çocukların 2-5 günlük bir sürede iyileştiği tespit edilmiştir. Ayrıca propolisin antimikrobiyal özelliği ile S. pyogenes, H. influenzae ve C. albicans’ın gelişmesini önlediği ortaya konulmuştur. Çalışmanın sonucunda, propolisin çocuklarda bakteri ve kandida türlerinin neden olduğu boğaz enfeksiyonlarının tedavisinde yardımcı aynı zamanda etkili bir antimikrobiyal ajan olduğu tespit edilmiştir. Mevsimsel alerjiden, korunmak için çocuklar günde en az 10 damla yetişkinler ise günde en az 20 damla propolis kullanmalıdır. Ama alerjik astım, bronşit, bronşiolit, grip gibi hastalıkların ortaya çıkması durumunda çocuklar günde 40 damlaya, yetişkinler ise günde 80 damlaya kadar çıkmalıdır. Propolisin yanı sıra polen, arı sütü ve ham bal tüketimi de bağışıklığın güçlenerek, mevsimsel alerjinin hafiflemesine yardımcı olur. Arı sütü ve ham bal içeren içeren karışımlardan günde en az 1 tatlı kaşığı tüketmek gereklidir. Arı poleni ise zengin vitamin, mineral ve protein içeriği ile metabolizmayı dengelemede ve mide bağırsak sisteminin sağlıklı çalışmasında çok etkilidir. Yetişkinler yoğurt gibi sevdikleri bir gıda ile karıştırarak günde 2-4 tatlı kaşığı ve çocuklar da günde 1-2 tatlı kaşığı tüketebilir” dedi.

“Arılar propolisi sterilizasyon için üretiyor”

Propolis hakkında bilgi veren Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı bu maddenin; arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip doğal bir arı ürünü olduğunu aktardı. Samancı, propolisin arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek ve sterilizasyonu sağlamak için kullanıldığını kaydetti. Arılar petek gözlerini propolis ile kapladıktan sonra ana arının petek gözüne yumurtasını bıraktığını anlatan Samancı, “Bu sayede yumurtanın sağlıklı bir şekilde gelişmesi sağlanır. Propolis; antioksidan ve antiviral etkisinin yanı sıra, antifungal, antibakteriyel, antienflamatuvar, antitümöral ve antialerjik etkilere de sahiptir. Propolis bu faydalarından dolayı düzenli kullanılmalıdır. Özellikle mevsim geçişlerinde, vücudumuzu hastalık yapıcı dış etmenlere karşı güçlendirmek çok önemlidir” diye konuştu.