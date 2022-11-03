Mevsim geçişlerinde hastalıklardan koruyan 10 besin

Sonbaharın artık kendini iyice hissettirmesiyle beraber hava sıcaklıklarında meydana gelen ani ısı dalgalanmalarının grip, nezle ve soğuk algınlığına yakalanma riskini oldukça artırdığı, bu hastalıklardan korunmanın en etkili yollarından birinin ise güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmaktan geçtiği belirtildi.

Medline Adana Hastanesi’nden Klinik Diyetisyen Duygu Özbay, bağışıklık sistemini güçlendirici en güzel kaynağın doğal besinler olduğunu söyledi. Özbay, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunabilmek için bu mevsimde sofralarda bolca yer verilmesi gereken 10 besini şöyle sıraladı:

Gribe karşı nar

İçeriğindeki “antosiyanin” adlı bileşen sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren nar, gribe karşı korunmada etkili bir besin olarak öne çıkıyor. Ancak narın suyunu sıkıp içmek yerine orta büyüklükte bir narı tüketmek bağırsak sağlığı açısından daha yararlı oluyor.

C vitamini için turunçgiller

Turunçgiller olarak da tanımlanan greyfurt, portakal, limon ve mandalina, C vitamini deposu olarak biliniyor. Aynı zamanda antioksidan özelliği de olan bu besinleri tam mevsimi olan sonbahar ve kış aylarında tüketmek ise grip ve soğuk algınlığından korurken, posaları sayesinde bağırsak sistemi de fayda görüyor.

Kivi astım ataklarının önüne geçiyor

Grip ve nezle gibi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkili olan kivi, içerdiği bol miktardaki C vitamininin yanı sıra A, E, K vitaminleri ve kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum açısından da oldukça zengin bir besin. Kivinin ayrıca kış aylarında artan astım ataklarını önlemede de etkisi olduğu biliniyor.

Doğal yoğurt bağırsak dostu

Doğal yoğurt ve probiyotik kaynakları düzenli olarak tüketildiğinde bağırsak florasını zenginleştirerek bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar. Yoğurt bunun yanı sıra içerdiği laktik asit ile mikroplara karşı kalkan etkisi gösteriyor ve savunma sisteminin gelişmesine katkı sağlıyor.

Doğal antibiyotikler soğan ve sarımsak

Doğal bir antibiyotik olan soğan ve sarımsak vücudumuza giren mikroplarla mücadele ederek bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, hastalıkları metabolizmadan uzak tutmaya yardımcı oluyor.

Yağlı tohumlar ihmal edilmemeli

Ceviz, badem ve fındık gibi yağlı tohumların E vitamini, çinko, magnezyum, Omega-3 gibi yağ asitleri ile mineral içeriklerinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirdikleri biliniyor. Bu nedenle günde bir avuç içi kadar ve çiğ olarak tüketilmesi öneriliyor.

Zencefil enfeksiyonlara kalkan oluyor

Besin değeri açısından çok zengin bir kök bitki olan zencefili, içeriğinde doğal olarak bulunan “gingerol” maddesi sayesinde bağışıklığı kuvvetlendirerek her türlü enfeksiyonu metabolizmadan uzak tutmaya yardımcı oluyor.

Omega-3 deposu balık

Özellikle soğuk su balıkları, Omega-3 yağ asitleri, protein ve aynı zamanda A-B vitamini yönünden oldukça zengin besinler. Bağışıklık sitemini destekleyen balığı ızgara, fırın veya buğulama teknikleri ile pişirerek haftada en az 2 kez sofralarda yer vermek önem kazanıyor.

Bitki çayları iltihaplara iyi geliyor

Tükettiğimiz siyah çay miktarını azaltıp bunun yerine kuşburnu, ıhlamur, adaçayı ve ekinezya gibi bitki çaylarının ölçülü bir şekilde içilmesi, içerdikleri antioksidanlar sayesinde bağışık sisteminin kuvvetlenmesini sağlıyor. Bu bitkilerden özellikle adaçayı içerdiği uçucu bileşenler sayesinde grip ve soğuk algınlığının yol açtığı boğaz ve ağızdaki iltihaplanmanın yanı sıra enfeksiyonu da önlemeye yardımcı oluyor. Ancak özellikle hamilelerin bu içecekleri tüketmeden önce mutlaka doktorlarına danışmaları gerekiyor.

Balkabağı deyip geçmeyin

Lif açısından zengin, yüksek miktarda beta karoten içeren balkabağı vücudu mikroplardan korurken zararlı radikallerle de savaşıyor. Balkabağı, içerdiği mineraller sayesinde antioksidan kapasitemizin artmasına ve bağışıklığın güçlenmesine yardımcı oluyor. Bol miktarda sahip olduğu C vitamini ise soğuk algınlığına ve virüslere karşı kalkan görevi görürken hastalık esnasında daha hızlı bir iyileşme de sağlıyor.