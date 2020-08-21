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“Mevsim geçişinde koronavirüse karşı bağışıklığımızı güçlendirmeliyiz”

Diyetisyen Fatmagül Öztürk, “Dünyanın salgınla savaştığı şu günlerde, özellikle sonbahara geçiş yaparken bağışıklık sistemini güçlendirerek koronavirüsten korunmak için fiziksel aktivite, dengeli beslenmek ve en önemlisi sosyal mesafeye kuralına uymamız gerekiyor” dedi.

Sağlık 21.08.2020, 13:35
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“Mevsim geçişinde koronavirüse karşı bağışıklığımızı güçlendirmeliyiz”


Medicana Bahçelievler Hastanesi’nden Diyetisyen Fatmagül Öztürk, sonbahara geçerken alınabilecek önlemleri açıkladı. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin birinci yolunun yeterli ve dengeli beslenmeden geçtiğini söyleyen Dyt. Fatmagül Öztürk, “Mevsim dönüşleri her zaman dikkat edilmediğinde bağışıklık sisteminde farklılaşmalarla hasta olma riski aratan süreçlerdir. Yeterli ve dengeli beslenemediğinizde gıda takviyelerinden destek alınabilir. Bunun dışında ise; uyku düzenine dikkat edip yeterince dinlenebiliyor olmak, bol su içmek, ellerinizi iyi yıkamak ve evde de olsa fiziksel aktivite uygulamak önemlidir. Bunlardan daha da önemlisi sosyal mesafe kuralına uymaktır” dedi.


“Bol su içmeyi unutmayın. Günde 2 litre en az su içmeye özen gösterin”
Güçlü bağışıklık sistemi için tüketilmesi ve tüketilmemesi gereken besinleri sıralayan Dyt. Öztürk, “Bol su içmeyi unutmayın. Günde 2 litre en az su içmeye özen gösterin. Su içmek vücudun detoksu, arınması için önemlidir. Hangi mevsim olursa olsun güne kahvaltı ile başlayın. Haftada en az 2-3 kez kuru baklagillerden tüketiniz. Her gün bile tüketilebilir. Saklanması ve dayanma süresi uzun olduğu için beslenmeye olumlu katkı sağlar. Hazırlama sürecini hızlı kılmak adına daha önceden haşlayıp, porsiyonluk dondurulabiliriz. Her gün 5-6 porsiyon sebze ve meyvesinden tüketiniz. Her zaman mevsiminde olan sebze ve meyvelerin tercih edilmesi daha fazla vitamin mineral alımı için önemlidir. Balık avındaki yasak Eylül ayı ile kalkmasıyla taze balık temini daha rahat olacaktır. Balık haftada en az 2 kez tüketin, en zor şartta ise konserve vb. tercih edilebilir, hala yiyemiyorsanız güvenilir bir omega-3 takviyesi mutlaka kullanın” şeklinde konuştu.

“Protein alın şok diyetlerinden kaçının”
Yumurta, peynir gibi proteinli ürünlerin uygun koşullarda saklanmasına ve mutlaka tüketilmesi gerektiğini belirten Dyt. Öztürk, “Hastalıklara neden olan virüs ve bakterilere karşı vücudun önemli savunma mekanizmalarından olan antikorların görevlerini yerine getirebilmeleri için her gün yeterli protein alınması gerekmektedir. Bunlara ek olarak probiyotik takviyeli yoğurt gibi ürünlerde bulunan faydalı mikroorganizmalar da bağışıklık sistemini destekleyici etkide bulunabildikleri için özellikle bu dönemde tüketilebilir ya da probiyotik takviyeler kullanılabilir. Şok diyetler ya da tek gıdaya dayalı beslenmeden her mevsim uzak durulması gerekir. Beslenme düzeniniz eksik kalıyorsa vitamin mineral takviyesi kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

"Üç beyazdan uzak durun"
Son olarak zararlı ürünlerden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Dyt. Öztürk, “Tüketimi sınırlandırılması gereken gıdalar ise kan şekerini hızla yükselten şeker ve şekerli yiyecek ve içecekler, beyaz ekmek de dâhil hamur işi ürünler, işlenmiş et ürünleri, aşırı tuz içeren besinlerdir. (hazır soslar, cips gibi tuzlu ürünler, patlamış mısır, tuzlu kurabiyeler, vb.). Ceviz, badem, fındık gibi çerezler az oranlarda günlük tüketilebilir. Şunu unutmamak gerekir; korona virüsten sadece belli gıdaları tüketerek tamamen korunacağımıza dair geçerli ve yeterli bilimsel bir kanıt hala yok” şeklinde sözlerini tamamladı.

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