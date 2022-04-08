Mevsim geçişinde hastalığa yakalanmamak için 5 uyarıya kulak verin

İnsan vücudu ısı farklılıklarından büyük ölçüde etkileniyor. Havanın derecesi ve ani gelişen ısı değişiklikleri sonucu vücut bu duruma hemen uyum sağlayamayabiliyor. Bu sebeple de vücut strese giriyor ve savunma mekanizması zayıflayabiliyor.



Mevsim geçişlerinde bu durumun daha sık yaşandığını söyleyen Central Hospital’dan Dahiliye Uzmanı Dr. Salim Bereket, “Çünkü mevsim geçiş sürecinde vücudun direnci düştüğünden grip salgınları sıklıkla görülebilir. Gribe yol açan virüsler sağlıklı bireyleri etkilediği gibi kronik rahatsızlığı olan kişilerde daha ağır ilerleyebilir. Özellikle yüksek tansiyon, kalp ve diyabet gibi hastalık grubundaki kişilerde grip hızla ilerleyerek zatürreye dönüşebilir. Bazı vakalarda ilerlemiş zatürre sebebiyle ölümler de yaşanabilir. Kronik hastalığı olan kişilerin mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemi daha zayıf olduğundan daha dikkatli olmaları gerekir. Aynı durum yaşlılar, hamileler ve çocuklar için de geçerlidir” diyor.

MEVSİM GEÇİŞLERİNDE BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?



1- Her birey sağlıklı beslenme, düzenli uyku rutini ve fiziksel aktivitelerde planlama yapmalıdır. Bu sayede bağışıklık sistemi güçlendirilebilir.

2- Vitamin ve mineral takviyesi için de mevsim sebze ve meyveleri tüketilmelidir.

3- Su tüketimi artırılmalı, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durulmalıdır.

4- Temizliğinden ve iyi havalandırıldığından emin olunmayan ortamlarda bulunulmamalıdır.

5- Stres ve kaygı birçok hastalığı tetikleyen faktörlerden olduğundan, strese sebep olan durumlardan da kaçınılmalıdır.