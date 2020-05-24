Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
380.103
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2929
EURO
7.4186

Mevsim değişimi gerçekten hasta eder mi?

Hava durumunun yaşamımızdaki rolü öylesine önemlidir ki giysilerimizden etkinliklerimize, yiyeceklerimizden haletiruhiyemize kadar yaşamımızı pek çok yönüyle etkiler. Hava durumunun büyük ölçüde değiştiği mevsim değişikliklerinde çok dikkatli olunması gerektiği hatta mevsim değişimlerinin hastalıklara davetiye çıkardığı söylenir. Peki bu yaygın inanç doğru mu? Mevsim değişiklikleri hastalanma eğilimimizin artmasına yol açar mı? Bu inancı doğrulayacak bilimsel kanıtlar var mı?

Mevsim değişimi gerçekten hasta eder mi?

Hava durumunun yaşamımızdaki rolü öylesine önemlidir ki giysilerimizden etkinliklerimize, yiyeceklerimizden haletiruhiyemize kadar yaşamımızı pek çok yönüyle etkiler. Hava durumunun büyük ölçüde değiştiği mevsim değişikliklerinde çok dikkatli olunması gerektiği hatta mevsim değişimlerinin hastalıklara davetiye çıkardığı söylenir. Peki bu yaygın inanç doğru mu? Mevsim değişiklikleri hastalanma eğilimimizin artmasına yol açar mı? Bu inancı doğrulayacak bilimsel kanıtlar var mı?

24 Mayıs 2020 Pazar 10:25
2012 Okunma
Mevsim değişimi gerçekten hasta eder mi?

Havanın değişimi gerçekten hasta eder mi?

Bu sorunun aslında cevabı hem “hayır” hem de “evet”tir. Vücudumuz son derece kompleks bir yapıya sahip olduğundan ısı değişimi tek başına bizi hasta edemez. Ancak mevsim değişikliğinde değişen tek şeyin havanın ısısı olmadığını düşünecek olursak cevabımız “evet” olacaktır. Zira mevsim değişikliğinin yol açtığı bazı etmenler, hastalanma eğilimimizin artmasına yol açar.

Mevsim değişikliği ve hastalanma ihtimali

Öncelikle belirtmeliyiz ki mevsim değişiminin ve havadaki ısı dalgalanmalarının bir insanı hasta edebileceğini gösteren hiçbir bilimsel kanıt yoktur. Soğuk algınlığına yol açabilecek pek çok mikro organizma vardır. Bu farklı mikrop türleri, farklı mevsimlerde gelişir ama neredeyse tamamen aynı semptomlara yol açarlar. Bu yüzden bambaşka mikropların yol açtığı, bambaşka hastalıkların hepsine soğuk algınlığı deriz. Bağışıklık sistemi zayıf düşen insanlar, bu mikro organizmaların neden olduğu hastalıklara kolaylıkla yakalanırlar. Eğer bu hastalık, mevsim değişikliği dönemine denk geldiyse “Mevsim değişikliği hastalığa yol açar.” yönündeki güçlü inanç pekişir ve insanlar hastalığın mevsim değişikliğinden kaynaklandığını düşünür.

Bununla birlikte mevsim değişikliklerinde hastalanmanın sadece bir yanlış yorumlama olmadığını da söyleyemeyiz. Çünkü mevsim değişikliğinde ortaya çıkan bazı etmenler, hastalığa yakalanma eğilimimizi artırır. Örneğin; 

Havaların soğuması ile birlikte insanlar kapalı alanları daha çekici bulur. Kapalı alanlarda hastalıkların yayılması çok daha kolaydır. Buna karşın soğuk kış aylarının ardından baharın gelmesiyle de insanlar özledikleri dış mekanlarda vakit geçirmeye istekli olurlar ancak dışarıda zaman geçirmeye başlamak, çeşitli alerjenlere (toz, polen vb.) daha fazla maruz kalmak anlamına gelir. Alerjilerin artması bağışıklık sistemini zayıflamasına, bağışıklık sisteminin zayıflaması da insanın enfeksiyonlara karşı daha duyarlı bir hale gelmesine yol açar.

Gördüğünüz gibi hava ve hastalık söz konusu olduğunda dolaylı olarak pek çok faktör etkili olmakla birlikte bu ikisi arasında doğrudan bir ilişki de vardır: Vücudumuz, ortam sıcaklığının önemli ölçüde değişmesi durumunda iç ısısını koruma mekanizmasını devreye sokar. Ancak hassas yapılı insanlar ve bağışıklık sistemi zayıf olanların ısı koruma mekanizmaları havanın ani ve sık değişimleri ile başa çıkamayabilir.

Kanıtlanmamış olmakla birlikte hastalarla yapılan anketler, havada oluşan ısı ve basınç farkı ile migren ağrısı arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu yüzden hava değişiminin hastalığa neden olduğunu yersiz bir inanç olarak reddetmek doğru olmayacağı gibi yeterli bilimsel kanıt olmadığı için bir gerçek olarak kabul etmek de doğru olmayacaktır.

Sonuç olarak, her daim sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmak, bağışıklığı güçlendiren faaliyetlerde bulunmak ve hijyene özen göstermek hastalanma olasılığını en aza düşürmenin en iyi yollardır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayalleri, bir dahaki bayramı çocuklarıyla birlikte kutlamak
Hayalleri, bir dahaki bayramı çocuklarıyla birlikte kutlamak
Soğuk algınlığında daha fazla sıvı tüketmek gerçekten faydalı mıdır?
Soğuk algınlığında daha fazla sıvı tüketmek gerçekten faydalı mıdır?
Çok pişmiş yiyecekler kanser yapar mı?
Çok pişmiş yiyecekler kanser yapar mı?
Bingöl'de 30 gün sonra pozitif vakalar görüldü
Bingöl'de 30 gün sonra pozitif vakalar görüldü
Bayram, korona, aile hasreti dinlemediler göreve devam ettiler
Bayram, korona, aile hasreti dinlemediler göreve devam ettiler
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin ilk bebeği “Defne Sakura” dünyaya geldi
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin ilk bebeği “Defne Sakura” dünyaya geldi
Bakan Kasapoğlu: 'Yurtlarımızda yurt dışından gelen vatandaşımız kalmadı'
Bakan Kasapoğlu: 'Yurtlarımızda yurt dışından gelen vatandaşımız kalmadı'
Sağlık Bakanı Koca güncel corona verilerini açıkladı!
Sağlık Bakanı Koca güncel corona verilerini açıkladı!
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET BİTMİYOR
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET BİTMİYOR
Düzce Üniversitesi maskelerin mikrobik özelliklerini test ediyor
Düzce Üniversitesi maskelerin mikrobik özelliklerini test ediyor
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: 'Bayramdan sonra vaka kalmayabilir'
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: 'Bayramdan sonra vaka kalmayabilir'
Utangaç çocuğumu “merhaba” demeye nasıl ikna ederim?
Utangaç çocuğumu “merhaba” demeye nasıl ikna ederim?
SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA GÜNLÜK COVID-19 VERİLERİNİ AÇIKLADI
SAĞLIK BAKANI DR. FAHRETTİN KOCA GÜNLÜK COVID-19 VERİLERİNİ AÇIKLADI
Silivri Cezaevi'nde 82 korona virüs vakası
Silivri Cezaevi'nde 82 korona virüs vakası
Trabzon’da yurtlarda karantinadan ötürü kimse kalmadı
Trabzon’da yurtlarda karantinadan ötürü kimse kalmadı
FibroGenesis, fibroblast hücre tedavisini uyguladığı kovid-19 buluşunu açıkladı
FibroGenesis, fibroblast hücre tedavisini uyguladığı kovid-19 buluşunu açıkladı
COVID-19 TEDAVİSİNDE YENİ YÖNTEM
COVID-19 TEDAVİSİNDE YENİ YÖNTEM
Bayram şekerlerine dikkat!
Bayram şekerlerine dikkat!
MS hastalığına dijital farkındalık
MS hastalığına dijital farkındalık
Türkiye'nin son 24 saatlik korona virüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı
Türkiye'nin son 24 saatlik korona virüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim