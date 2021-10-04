MEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu Covid-19’a yenildi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu, Covid-19 nedeniyle 40 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybederek 57 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Prof. Dr. Canataroğlu için MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi poliklinik binası önünde tören düzenlendi. Törene; Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı ve Prof. Dr. Ali Kaya, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, Mersin Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Meltem Nass Duce ile Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu’nun ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

“Hiçbirimiz onun yüzünü asık görmedik”

Rektör Çamsarı, törende yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Canataroğlu’nun herkes tarafından sevilen, çok değerli bir hekim olduğunu, kaybından büyük bir üzüntü duyduğunu söyledi. Çamsarı, “Hocamız, Mersin’e geldikten sonra kendisiyle kısa bir süre içerisinde arkadaş olmuştuk. Kendisinin, benim ailem de dahil birçok hastası oldu. Hiçbirimiz onun yüzünü asık görmedik. Bir şey rica edeceğimizde hep güler yüzlüydü. Bizlere kendi ailesinden farksız davrandı. Allah, bizlere bir daha böyle bir konuşma yaptırmasın ve bu Covid belasından da bir an önce hepimizi kurtarsın. Ülkemize, sağlık çalışanlarımıza, hastanemize güç kuvvet versin. Başımız sağ olsun” dedi.

“Çok iyi bir insan, akademisyen ve hekimdi”

Herkes tarafından sevilen, değerli bir akademisyen ve hekimi kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisinde olduklarını söyleyen Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Esen Akbay, “Çok üzgünüm. Bugün burada olmak çok zor. Arkadaşım mücadelesini kaybetti. Çok iyi bir insan, akademisyen ve hekimdi. Öğrencilerini çok seviyordu. Bugün burada onu çok seven mesai arkadaşlarıyla birlikte uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun. Ailesine sonsuz sabırlar diliyorum” diye konuştu.

Törendeki kalabalıktan babalarının çok fazla seveni olduğunu gördüğünü vurgulayan Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu’nun kızı Zeynep Canataroğlu ise acılı günlerinde törene katılarak, kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

Törenin ardından Prof. Dr. Abdullah Canataroğlu’nun cenazesi, ikindi namazına müteakip Tarsus Şehir Mezarlığına defnedildi.