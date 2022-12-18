Metabolik ve bariatrik cerrahi sonrası beslenmeye dikkat

Diyarbakır’da Memorial Dicle Hastanesinde görevli Diyetisyen Şilan Alyamaç, metabolik ve bariatrik cerrahi sonrası beslenme konusu hakkında önemli önerilerde bulundu.

Memorial Dicle Hastanesinde görevli diyetisyen Şilan Alyamaç, obezite cerrahisinden sonra uzman eşliğinde beslenmeye dikkat edildiği takdirde ağrı ve krampların oluşmayacağı uyarısını yaptı.

Metabolik ve bariatrik cerrahi sonrası beslenme konusunun henüz yaygınlaşmış durum olmadığını belirten Alyamaç, “Ama bir diyet kadar güncel ve yaygın olacak bir konu olacaktır ilerleyen süreçte. Gelişen çağ ile birlikte bu süreç bizim hayatımıza tamamen girecektir. Metabolik ve bariatrik cerrahi işlemi endoskopik veya cerrahi işlemler ile yapılıyor. Bu süreçte beslenme bizim temel faktörümüzdür. Cerrahi sonrasındaki 6 aylık süreçte diyetisyenimiz ile sürekli görüşmeliyiz. Çünkü diyetisyenin rolü burada gerçekten çok büyüktür. Bu zaman zarfında beslenmemize dikkat edersek, gerçekten ağrı veya kramp olmaz” dedi.

Cerrahi işlemden sonraki süreç hakkında bilgilendirmede bulunan Alyamaç, “Cerrahi işlemden çıktıktan sonra bir süre narkozun geçmesini bekliyoruz. O süreçte tamamen berrak ve şeffaf bir sıvı beslenmesine geçmeliyiz. Dediğimiz gibi bu süreçte yine aynı şekilde kafeinli besinler tüketmemeliyiz. Çekirdekli ve kabuklu meyvelerin suları da yasak oluyor. Bu meyvelerin sularını kullanmak istersek bile suyunu inceltmiş ve süzmüş olmamız gerekiyor. Süt, ayran ve bitki çayları gibi sıvı besinler tüketebiliriz. Daha sonrasında biraz daha normale giden sıvı beslenmemiz oluyor. Bu süreçte normal çorbalarımız ve protein takviyesi alabiliriz” ifadelerine yer verdi.

Cerrahi işlemden sonraki ilerleyen süreçte 1 öğünün yaklaşık 1 saat içerisinde tüketilmesi gerektiğine değinen Alyamaç, şu tavsiyelerde bulundu:

“Asıl geçmemizde zorluk çektiğimiz püre diyeti, tamamen sıvıdan kopup hafif katı besinlere geçtiğimiz süreçtir. Bu zamana tamamen doktor ve diyetisyeniniz eşliğinde geçmelisiniz. Protein takviyesine ise yumurtayı beyazından başlayıp püre haline getirebiliriz. Muhakkak aşırı pişmiş olmasın ve sarısından ayırın. Et grubuna gelirsek, baklagillerden yana şansımızı kullanabiliriz. Ama baklagiller gaz yapacağı için kramp ve ağrıya sebebiyet verebilir. Öğün standardımızda 3 ana öğün ve 3 ara öğün şeklinde düşünürsek bir bardağı geçmeyecek porsiyonlar olacaktır. Bu porsiyonları olabildiğince yavaş yavaş 1 kaşık 10 dakika arayla tüketmemiz gerekiyor. 1 öğünü tüketirken yaklaşık 1 saatimizi harcamalıyız.”

Son olarak Alyamaç, internetten ve sosyal medyadan duyulan beslenme şeklinin önerilmediğini ve bu durumun risk oluşturabileceğine dikkat çekti.