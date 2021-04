Mesut Özil’den Avrupa Süper Ligi açıklaması

Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, taraftarlar için anlaşılması zor bir karar olduğunu belirttiği ‘Avrupa Süper Ligi’ hakkında şunları söyledi:

"Çocuklar, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın hayaliyle büyürler, herhangi bir Avrupa Süper Ligi'ni değil. Büyük maçların keyfi her hafta değil, yılda birkaç kez çıkar. Taraftarlar için anlaşılması zor bir karar."

Kids grow up dreaming to win the World Cup and the Champions League - not any Super League. The enjoyment of big games is that they only happen once or twice a year, not every week. Really hard to understand for all football fans out there...⚽????