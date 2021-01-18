Mesut Özil: 'Rüya sadece Fenerbahçe için değil, benim için de gerçekleşiyor'

Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı Mesut Özil, İstanbul'a geldi. Beş günlük izolasyon sürecinin ardından düzenlenecek törenle kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan resmi imzayı atacak olan Türk asıllı Alman futbolcu, kulüp televizyonuna konuştu.