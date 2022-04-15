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Mesane kanserinden robotla kurtuldu

İdrarından kan gelmesi şikâyetiyle hekime başvuran 69 yaşındaki Hüseyin Dalbudakoğlu’nun yapılan tetkiklerinde mesane kanseri olduğu anlaşıldı. Robotik cerrahi ile herhangi bir açık kesi yapılmadan mesanesi alınan ve yeni idrar yolu oluşturulan hastanın operasyonunu gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Çakmak, “Bu ameliyatların robotik cerrahi ile yapılması ameliyat sırasında ve sonrasında büyük avantaj sağlıyor" dedi.

Sağlık 15.04.2022, 10:15
Mesane kanserinden robotla kurtuldu

İdrarından kan gelmesi şikâyetiyle hekime başvuran 69 yaşındaki Hüseyin Dalbudakoğlu’nun yapılan tetkiklerinde mesane kanseri olduğu anlaşıldı. Robotik cerrahi ile herhangi bir açık kesi yapılmadan mesanesi alınan ve yeni idrar yolu oluşturulan hastanın operasyonunu gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Çakmak, “Bu ameliyatların robotik cerrahi ile yapılması ameliyat sırasında ve sonrasında büyük avantaj sağlıyor" dedi.

İzmir’de yaşayan Hüseyin Dalbudakoğlu, son günlerde idrarından kan gelmesi şikâyeti yaşıyordu. Şikâyetlerinin geçmemesi üzerine tetkiklerini yaptıran 69 yaşındaki hastanın mesane kanseri olduğu ve tümörün mesanenin büyük bir bölümünde yer aldığı, mesanenin tamamen alınması gerektiği anlaşıldı. Ailesiyle yaptığı araştırmada, operasyonun robotik olarak da yapılabildiği ve açık cerrahiye göre büyük avantaj sağladığını öğrenen Hüseyin Dalbudakoğlu, zaman kaybetmeden ameliyat olmaya karar verdi. Medicana International İzmir Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Çakmak’ın gerçekleştirdiği ve başarılı geçen operasyonda hastaya herhangi bir açık kesi yapılmadan mesanesi alınarak yeni bir idrar kanalı oluşturuldu. Robotik cerrahi sonrası çok daha az ağrı duyduğunu ve erken ayağa kalktığını anlatan Dalbudakoğlu, böylesine zor bir dönemi ve ameliyatı kolayca atlattığı için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Karın duvarı kesilmiyor

Ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Özgür Çakmak, gelişen teknoloji ile birlikte günümüzde artık büyük tümör cerrahilerinin de robotik yöntemle yapılabildiğini ifade ederek, “Robotik cerrahi sadece prostat ve böbrek cerrahilerinde değil mesanenin alınması ve yeni mesane veya idrar yolunun oluşturulmasını gerektiren büyük mesane tümörü cerrahilerinde de tercih ediliyor. Karın duvarının büyük ameliyat kesisi ile açılmadan yapılabiliyor olması hastaya kozmetik katkı sağlamasından ziyade, ameliyat sırasında sıvı, kan ve ısı kaybının da daha az olması sebebiyle ameliyat sonrası dönemde ağrının çok az olması, hızlı iyileşme ve komplikasyon risklerinde azalma gibi olumlu sonuçlar elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca, 3 boyutlu olarak 10 ile 20 kat büyütmeli görüntü altında yapılan robotik mesane ameliyatları ile cinsel gücü sağlayan sinirlerin daha etkin bir şekilde korunabiliyor” diye belirtti.

"Belirtileri izleyin"

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Çakmak yaptığı açıklamada idrarda kan görülmesi şeklinde belirti verebilen mesane tümörü için kabul edilen en büyük risk faktörünün sigara kullanımı olduğunu kaydederek, “Bu nedenle özellikle sigara içen ve idrarında gözle görülen şekilde kanaması olan hastaların idrar yolu kaynaklı olabilecek tümörlerin erken dönemde tespit edilebilmesi için zaman geçirmeden üroloji hekimine başvurması gerekiyor" diye konuştu.

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