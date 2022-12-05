Mersinli hasta Lokman Hekim Van Hastanesinde sağlığına kavuştu

Mersin’de glomus tümörüne yakalanan Ayşe Şeker isimli vatandaş, Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Mersin’de ikamet eden Ayşe Durdu Şeker (32), glomus tümörüne yakalandı. Mersin’de ameliyat olan Şeker, yüz felci geçirdi. Daha sonra ameliyat olduğu yerin biraz daha aşağısında yine glomus tümörü çıkması nedeniyle arayışa geçti. Mersin, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok hastaneye başvuran Şeker, umduğunu bulamadı. Son olarak sosyal medyada arayışa geçen Şeker, Lokman Hekim Van Hastanesinde geçirdiği başarılı ameliyat ile sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, Ayşe Durdu Şeker’in daha önce geçirdiği ameliyattan dolayı çok korktuğunu ifade ederek, “Hastamız, önceden glomus tümörü ile ilgili bir operasyon geçirmiş ve ameliyat sonrası komplikasyon gelişmiş. Hem tümörü çıkaramamışlar hem de hastamızın göz kapağı tam kapanmıyor ve konuşurken ağzında da kayma oluyor. Böyle bir komplikasyon geliştiği için hastamız korkuyordu. Tabi bu ameliyatlar; hayati riski olan ve çok ciddi komplikasyonu olan ameliyatlar ama bu tür problemler de hastanın hayat kalitesini etkileyen durumlar. Hastamız geldiği gün ameliyatını yaptık ve hiçbir komplikasyon da gelişmedi. Bugünde taburcu ediyoruz” dedi.

"Glomus tümörü, tecrübesi olmayan bir insanın yapacağı bir ameliyat değil"

Glomus tümörü ameliyatının zorluklarına vurgu yapan Dr. Başel, “Şimdiye kadar 250’ye yakın vakamız oldu. Bu çok ciddi bir seri. Dünyada en yüksek seri yine bana ait olup 120 vakalık bir seriydi. Şu anda 250 vaka içerisinde, özellikle dışarıdan gelen hastalarımızın büyük bir kısmı ‘masada kalır, felç olur, ciddi komplikasyonlar gelişir’ denilen hastalar. Bunlardan birçoğunda hiçbir sorun yaşamadık. Bir iki tane ufak tefek sorunlarımız oldu ama bu kadar ağırını hiç görmedik. Bu, çok vaka yapmamızın verdiği bir tecrübeden kaynaklanıyor. Eğer bir doktor daha önceden bu glomus tümörü operasyonu yapmadıysa, özellikle büyük tümörlere dokunulmaması lazım. Çünkü tecrübesi olmayan insanın yapacağı bir ameliyat değil bu. İşte böyle bedelini hastalarımız ağır bir şekilde ödüyorlar. Şu anda bunun bir telafisi de yok. Genç hastamız ömür boyu bu şekilde yaşamak zorunda kalacak” ifadelerini kullandı.

"Yüzde 90 ‘masada kalırsın’ dediler"

Ayşe Durdu Şeker ise Mersin’de daha önce geçirdiği ameliyat sonucu felçli kaldığını belirterek, “Benim kulaklarımda sorun vardı. Kulakta olduğu için Mersin’de ameliyat oldum. Orada yüz felci oldum ve ölümden döndüm. Bu nedenle orada olmak istemedim. Boynumdaki de daha sonra oldu. Mersin, Ankara ve İstanbul’a kadar her yere CD’lerimi yolladım ama doktorlar yanaşmadı. Yüzde 90 ‘masada kalırsın’ dediler. Eşimin yeğeni Halil Başel Hocamızı buldu. Allah razı olsun. Onun sayesinde çok iyiyim şükürler olsun” dedi.

Ayşe Durdu Şeker’in eşi Zeki Şeker de, hastaların başka bir yere gitmelerine gerek kalmadığını, gönül rahatlığıyla Van’a gelebileceklerini vurgulayarak, “Bu hastalıkla ilgili hiçbir yere gitmeye gerek yok. Halil Hocayı bulsunlar yeter. Hem güven veriyor hem çok iyi bir doktor. O yüzden başka yere gitmesinler” diye konuştu.