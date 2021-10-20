Mersin’de TURKOVAC Faz-3 çalışmaları başladı

19) geçen yıl başlattığı yerli aşı çalışmalarında yeni bir aşamaya daha geçildi. Pilot il olarak belirlenen 41 ilde TURKOVAC Faz-3 çalışmaları gönüllülerin desteğiyle başlarken, bu illerden biri de Mersin oldu. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde TURKOVAC Faz-3 çalışmaları başladı.

İki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19’la mücadele kapsamında, Türkiye’de Kasım 2020’de başlatılan yerli inaktif aşı TURKOVAC’ın Faz-3 (3. doz) çalışmaları da başladı. Erciyes Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen yeni tip korona virüs TURKOVAC’ın Faz-3 çalışmaları kapsamında yerli aşı, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gönüllülerle uygulanıyor. Hastanenin aşı biriminde oluşturulan özel odalarda gerçekleştirilen yerli aşı uygulamasında, gönüllüler aşı oluyor.

“Yaygın kullanım öncesi son basamak”

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Börekoğlu, TURKOVAC Faz-3 çalışmalarına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı. Aşı alanından sorumlu olan Börekoğlu, Faz-3 aşı çalışmasının, yaygın kullanım öncesi son basamak olduğunu söyledi. Mersin’in de çalışma için seçilmiş illerden biri olduğunu belirten Op. Dr. Börekoğlu, “Biz de bu aşı uygulamasını Mersin’de başlattık. Dahil olma kriterlerimiz net; 18-60 yaş arası sağlıklı erkek ve bayanlar. Bilinen Covid öyküsü olmaması ve daha önce Sinovac aşısını uygun dozlarla uygun aralıklarla olan gönüllüleri seçiyoruz. Gebeleri uygulamaya almıyoruz” dedi.

Sağlık Bakanlığının sisteminde gönüllü olmak isteyenler için alanlar olduğunu dile getiren Börekoğlu, “Bu alanlardan başvurulabildiği gibi sahaya gelip Sinovac aşı olanlara saha ekibimizin bilgilendirmesi doğrultusunda gönüllü olmaya teşvik etmek için de çalışma yapıyoruz. Ayrıca, bakanlığımız aracılığıyla bize gelen gönüllü hastalar olacak” diye konuştu.

Mersin’de, kriterlere göre başvurular olduğunu, ancak bunların içinden elemeler yaptıklarını dile getiren Börekoğlu, “Sayı zamanla artacaktır. Yeterince gönüllü olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Yaklaşık 6 ay hastaları takip ediyoruz”

TURKOVAC aşısıyla ilgili de bilgi veren Börekoğlu, inaktif bir aşı olduğunu ve Sinovac aşısıyla aynı mekanizmada üretildiğini söyledi. Aşamanın uzun bir takip süresi olduğunu vurgulayan Börekoğlu, “İnsanlar bu konuda rahat olsunlar. Çok yakın bir şekilde aşı uygulaması sonrasında da takip ettiğimiz bir dönem. Yaklaşık 6 ay hastaları takip ediyoruz. İnaktif aşı olduğu için insanların mRNA aşısında olduğu gibi çekinecekleri bir durum söz konusu değil. Etkinliğini değerlendirdiğimiz, yaygın kullanıma geçmeden önceki son aşama bu. Bu açıdan önemli. Çalışma bittikten sonra takip süreçleri zaten kamuoyu ile paylaşılacak” dedi.