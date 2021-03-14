Mersin’de sağlıkçılar ’İyiliğe Şarkılar Konseri’nde sahne aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde sahne alan doktorlar, bu kez şarkılarla mesaj verirken aynı zamanda moral buldular.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, 14 Mart Tıp Bayramı için sosyal medya üzerinden konser düzenledi. ’İyiliğe Şarkılar’ adı verilen konserde, Mersin Tabip Odası Doktorlar Korosu sahne aldı. Konserin bugün saat 20.00’de Mersin Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından da yayınlanacağı bildirildi.

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila, sağlık çalışanları ve hekimlerin canlarını hiçe sayarak insanlara hizmet ettiğine dikkat çekerek, "Sağlık çalışanlarımız ve doktorlarımız bu süreçte gerçekten fedakârca çalıştılar. Pandemi sürecinin başından beri en çok yorulan ve yıpranan da onlar oldu. Gece gündüz demeden, varını yoğunu ortaya koyarak, hayatlarını ve ailelerini hiçe sayarak çıktıkları bu zorlu yolda tüm sağlık çalışanlarımızı destekliyoruz. Bu zorlu günleri birlikte atlatacağımıza inancımız sonsuz" dedi.

“10-15 arası doktor arkadaşımız konserde görev aldı”

Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Antmen ise 14 Mart’ın kendileri açısından çok önemli bir hafta olduğunu dile getirerek, "Özellikle bu dönem Covid-19 nedeniyle yitirdiğimiz sağlık çalışanlarının anmasını yapıyoruz burada. Bu açıdan da böyle güzel bir konserin organize edilmesi bizim açımızdan çok önemli bir şey. Bizde de müzikle uğraşan 10-15 doktor arkadaşımız var. Onlar da bu konserde görev aldılar. Bu açıdan çok olumlu bir şey olarak değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu 14 Mart’ı pandeminin gölgesinde anıyoruz ve kutluyoruz”

Antmen, 14 Mart’ı bu sene buruk geçirdiklerini belirterek, “Biz bu 14 Mart’ı ne yazık ki pandeminin gölgesinde anıyoruz ve kutluyoruz. Özellikle Mersin’de kaybettiğimiz 20 sağlık çalışanı var. Bunun 9’u hekim. Bu açıdan eğlence boyutunu yapmadan kutlayacağız, anacağız bu 14 Mart’ı. Sağlık çalışanları bu süreç içerisinde çok büyük özveriyle çalıştı" diye konuştu.

“Meslektaşlarımızı ve Mersin halkını stresten uzaklaştıracaksak çok mutlu olacağız”

Büyükşehir Belediyesinin konserinde sahneye çıkan Toroslar Halkkent Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli aile hekimi Reyhan Gül Baloğlu, salgın nedeniyle daha zor bir süreç geçirdiklerini belirtti. Tıp Bayramı’nı daha güzel şartlarda kutlamak istediklerini ifade eden Baloğlu, “Açık ortamda birkaç arkadaş bir araya gelip çalıp söylemeye başlamıştık. Sonra Büyükşehir Belediyesi bize ‘Bizim için de söyler misiniz, bütün doktorlar için bir şey yapalım’ dedi, çok hoşumuza gitti. Müzik, sanat stres atmak için birebir. Biz stres atarken, küçük bir konserle meslektaşlarımızı, hatta Mersin halkını da stresten uzaklaştıracaksak çok mutlu olacağız” şeklinde konuştu.

Mersin Şehir Hastanesi Nefroloji Uzmanı Jini Güneş de etkinliğin anlamlı olduğuna dikkat çekerek, "Çok heyecan verici, hiçbirimizin sahne deneyimi yok. Zaman zaman haddimizi aşıyor muyuz diye de düşünüyoruz ama bir parça eğlenmeye, biraz da aslında moralimizi iyi tutmak için birtakım araçlarımız olduğunu göstermeye de ihtiyacımız var gibi geliyor. Büyükşehir Belediyesinin de bu adımını aslında hem bize ivme verici hem de motive edici buluyorum. Çünkü incelikli bir durum. Neredeyse bütün toplumun pandemiye odaklandığı ve sağlık çalışanlarının emeğinin görünür olduğunu hissedemediğimiz bir noktada çok incelikli bir dayanışma oldu” dedi.

“Müziğin tedavi edici etkisinden faydalanıyoruz”

Mersin Şehir Hastanesi Farmakoloji Uzmanı Mehtap Pektaş ise yaşadıkları süreçten ve müzikle olan bağlarından şu sözlerle bahsetti:

“En yakın iş arkadaşlarımızı kaybettik maalesef. Tabii hem arkadaşı kaybetme hem de ölüm korkusu gibi ciddi kaygılar geçiriyoruz. Tabii biz bu rehabilitasyonu aslında müzikle yapıyoruz. Kendi grubumuz, arkadaş grubumuzun içinde, evlerde olmayacak şekilde bahçelerde buluşup mümkün olduğu kadar sosyal mesafeyi koruyarak, yine maskelerimizi takarak enstrüman çalan arkadaşlara eşlik ediyoruz. Bu bizi gerçekten rehabilite ediyor, tedavi ediyor. Pandemi sürecinden bir nebze de olsa uzaklaşmamızı sağlıyor. Müziğin tedavi edici etkisinden faydalanıyoruz.”