banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Gazeteci-sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti
Gazeteci-sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti
Dolar güçlendi, altın geriledi!
Dolar güçlendi, altın geriledi!
Erdoğan, Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı
Erdoğan, Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı
2021’DE FİNANSAL CHECK-UP’A DİKKAT
2021’DE FİNANSAL CHECK-UP’A DİKKAT

Mersin’de sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı

MERSİN (İHA) – Korona virüse karşı dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu Üyelerinin aşılanmasıyla başlayan Türkiye’deki aşı kampanyası çerçevesinde Mersin’deki hastanelerde de aşılama başladı. Mersin’e gönderilen aşılar, ilk etapta hastanede sağlık çalışanlarına yapılıyor. Aşıya karşı önyargıların kırıldığı gözlemlenen hastanelerde, sağlık çalışanları aşı olmak sıraya giriyor.

Sağlık 14.01.2021, 13:24
3
Mersin’de sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı

MERSİN (İHA) – Korona virüse karşı dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu Üyelerinin aşılanmasıyla başlayan Türkiye’deki aşı kampanyası çerçevesinde Mersin’deki hastanelerde de aşılama başladı. Mersin’e gönderilen aşılar, ilk etapta hastanede sağlık çalışanlarına yapılıyor. Aşıya karşı önyargıların kırıldığı gözlemlenen hastanelerde, sağlık çalışanları aşı olmak sıraya giriyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından Çin’den getirtilen aşılar, bu sabah itibariyle Mersin’e de ulaştı. Soğuk zincir kapsamında hastanelere gönderilen aşılar, sabahın erken saatlerinden itibaren sağlık çalışanlarına vurulmaya başlandı.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan güvenli alandaki 25 odada da sağlık çalışanlarının aşılama işlemi erken saatlerde başladı. Hastanede ilk aşıyı Başhekim Doç. Dr. Bahar Aydınlı olurken, diğer sağlık çalışanları da aşılamaya yoğun ilgi gösteriyor. Bakanlığın ‘Aşıla’ sistemi üzerinden kayıt yaptıran sağlık çalışanları, sistemin onay vermesinin ardından, 25 odanın her birinde bulunan doktorlar gözetiminde aşı oluyor. Aşı yaptıran sağlık çalışanlarında şu ana kadar herhangi bir yan etki görülmezken, aynı temiz alanda olası bir rahatsızlığa karşı bir de müşahede odası oluşturuldu.

Sağlık çalışanları aşılanırken görüntü aldırıyor, aileleri cep telefonundan onları izliyor

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşı olan sağlık çalışanları ilginç görüntüler de oluşturuyor. Kimi aşı olurken cep telefonuyla görüntüsünü çektirirken kimi de yine telefondan ailelerini görüntülü arayarak, o anı izlemelerini sağlıyor. Bir sağlık çalışanının kızı da babasının aşı olmasını cep telefonundan anbean izledi. Duygularını gazetecilerle paylaşan sağlık çalışanının kızı, “Hep tehlikeli ortamlarda çalışıyor. Aşı vurulduğu için rahatladım. İnşallah iyi olacak” dedi.

“Tüm sağlık çalışanlarını ve tem halkımızı aşı olmaya davet ediyorum”

Aşısını yaptıran bir sağlık çalışanı ise “Sağlık çalışanıyım ve aşımı oldum. Kendimi daha rahatlamış ve daha güvende hissediyorum. Sağlık Bakanımıza, müdürümüze, emeği geçen herkese aşıyı getirttikleri ve bize yaptırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Tüm sağlık çalışanlarını ve tem halkımızı aşı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

“Gece saat 24.00’e kadar aşılamaya devam edeceğiz. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntımız yok”

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı, gazetecilere aşılamayla ilgili açıklama yaptı. Sağlık çalışanlarını aşılamaya başladıklarını belirten Başhekim Aydınlı, “Sabah saat 08.30 itibariyle aşılamaya başladık. Ben de saat 08.40’ta ikinci aşılanan kişiyim. Örnek olmamız gerekiyor ve örnek olduk. Aşılama son hızıyla 25 odada devam ediyor. Tüm randevularımız da açık, gece saat 24.00’e kadar aşılamaya devam edeceğiz. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntımız yok” ifadelerini kullandı.

“Elimizde tüm sağlık çalışanlarımızı aşılayacak kadar aşı var”

Şehir Hastanesinde yaklaşık 5 bin çalışan olduğunu dile getiren Aydınlı, “E-nabız üzerinden aşısı onaylanan kişiler randevu alıyorlar. Geldikleri zaman biz direk aşılamasını yapıyoruz. Aşı dolabımızın stoku kadar stok bulunduruyoruz. Aşı minimum stok seviyesine indiğinde araçla Halk Sağlığı Müdürlüğündeki aşı alanlarından tekrar aşılarımızı alıyoruz. Aşının eksikliği söz konusu değil. Elimizde tüm sağlık çalışanlarımızı aşılayacak kadar aşı var” dedi.

“Şu ana kadar herhangi bir yan etki yok”

Aşı olmasının üzerinden 3 saat geçtiğini de belirten Doç. Dr. Aydınlı, “Sağlık çalışanlarına kesinlikle örnek olduğumu düşünüyorum. Bir-iki saattir telefonum hiç susmuyor, ‘Hocam oldunuz mu?’ diye soruyorlar. Ben de oldum ve şu ana kadar bana yansıyan herhangi bir yan etki yok. Çok şükür olmayacağına da inanıyorum. Tüm sağlık çalışanlarına da tüm vatandaşlara da aşılamayı hızlıca yapalım, bu koronadan kurtulalım diye çağrı yapıyorum” diye konuştu.

Bakanlığın uyguladığı prosedür sonrasında ilk etapta sağlık çalışanlarına aşı yapıldığı bilgisini veren Aydınlı, ikinci doz aşılar da yapıldıktan sonra da Bakanlığın talimatıyla vatandaş aşılamasının başlayacağını söyledi. Vatandaşlara aşılama başlamadan önce de oda sayısını artıracaklarını dile getiren Aydınlı, müşahede odasıyla ilgili de şunları söyledi:

“Aşılar yapıldıktan sonra yan etkiler durumunda oluşabilecek her şey için hazırlanmış müşahede odalarımız var. tüm komplikasyonları burada gözlemleyebilecek vaziyetteyiz. Her malzememiz elimizde. Üstelik bu güvenli alanda aşılamaya doktor gözetiminde yapıyoruz. Alanda 24 saat boyunca çalışan, burada olan doktorlarımız var.”
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Man City 16 32
4. Leicester City 17 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 17 22
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 18 14
18. Fulham 16 12
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12