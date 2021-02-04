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Mersin’de kilolarca kokmuş et, kıyma, peynir ve salça ele geçirildi

MERSİN (İHA) – Mersin’de kent merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde, kilolarca kokmuş et, sucuk, kıyma, peynir ve salça ile küflenmiş kemik ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken, kokmuş ürünler yakılarak imha edildi.

Sağlık 04.02.2021, 13:15
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Mersin’de kilolarca kokmuş et, kıyma, peynir ve salça ele geçirildi

MERSİN (İHA) – Mersin’de kent merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde, kilolarca kokmuş et, sucuk, kıyma, peynir ve salça ile küflenmiş kemik ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatılırken, kokmuş ürünler yakılarak imha edildi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gelen bir ihbarı değerlendiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Nusratiye Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde faaliyet gösteren gıda, et ve şarküteri dükkanına operasyon yaptı. Zabıta ekiplerinin; M.Ö. adlı bir kişi tarafından ruhsatsız faaliyet gösterdiğini tespit ettiği iş yerinin soğuk hava deposu ve mutfak bölümünde yaptıkları kontrolde, içeriden çok ağır bir koku geldiği ve kokuya rengi değişmiş ve ağır şekilde kokuşmuş kilolarca et, kemik ve süt ürünlerinin sebep olduğu tespit edildi.

Bozulmuş ve kokmuş kilolarca et ele geçirildi

Akdeniz Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, Akdeniz İlçe Tarım Müdürlüğünden uzmanlar ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı operasyonda, işletmenin soğuk hava deposunda yapılan kontrollerde; mühür, menşei, kesim raporu, fatura ve irsaliye bilgileri olmayan 52 kilogramlık 3 adet koyun karkası, 74 kilogram sucuk harcı, 25 kilogram iç yağı karışımı ve yaklaşık 10 kilogram koyun sakatatı ele geçirildi. Yapılan ilk kontrollerde, ele geçirilen ve menşei belli olmayan bu etlerin kokuşmaya başladığı ve insan sağlığı için tehdit oluşturması nedeniyle imhasına karar verildi.

Soğuk hava deposunda ayrıca, kokuşmuş ve bozulmuş 90 kilogram peynir de ele geçirilirken, işletmenin mutfak kısmında ise yaklaşık 266 kilogram rengi ve kokusu değişmiş salça gören ekipler, imha için hepsine el koydu.

Halk sağlığını hiçe sayan iş yeri sahibi hakkında tutanak yazılarak yasal işlem başlatıldı.

Ele geçirilen kokuşmuş gıdalar, benzinle yakılarak toprağa gömüldü

Etlerin teknik açıdan kontrolünün yapılması amacıyla uzmanlar tarafından numuneler alınırken, ele geçirilen kilolarca bozulmuş ve kokmuş et, kıyma, sucuk, peynir ve salça, zabıta aracına yüklenerek kent merkezinin dışında kırsal bir bölgeye götürüldü. İnsan yerleşiminden uzak olan bu bölgede, iş makinesi yardımıyla bir çukur açan zabıta ekipleri, kokmuş ve bozulmuş ürünleri çukura atıp benzin dökerek yaktı ve üzerini toprakla örttü.

“Halkımızın sağlığıyla oynayanlara asla geçit vermeyeceğiz”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, zabıta ekiplerinin ele geçirdiği kilolarca bozulmuş gıda ürünü hakkında yaptığı açıklamada; kim olursa olsun toplumun sağlığını, huzur ve esenliğini tehdit edenlere kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerinin altını çizdi. Halkın sağlığı ile oynayanlara karşı gerekli yasal yaptırımların gecikmeden uygulanacağını kaydeden Başkan Gültak; zabıta ekiplerinin de vatandaşların huzuru ve esenliği için gece-gündüz demeden sahada olacağını vurguladı.

Başkan Gültak; vatandaşlara da bir çağrıda bulunarak, güvenilir, temiz ve sağlıklı bulmadıkları iş yeri ve işletmelerden alışveriş yapmamalarını istedi.
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