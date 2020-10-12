Mersin’de Covid-19 tedavisi süren Milletvekili Aydınlık’ın sağlık durumu stabil

CHP milletvekilleri, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ile birlikte Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden korona virüs tedavisi gören CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldılar. Ankara Milletvekili Murat Emir, “Hassasiyetini korumakla birlikte durumunun stabil olması bizim açımızdan sevindirici. Kan bulguları bir nebze olsun bizi rahatlattı” dedi.

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, CHP Genel Merkezi tarafından gönderilen CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Mersin Milletvekilleri Cengiz Gökçel ve Alpay Antmen ile birlikte Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek, korona virüs (Covid-19) tedavisi gören Milletvekili Aziz Aydınlık’ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Hastane Başhekimliğini ziyaret eden CHP heyeti, Aydınlık’ın hastane önünde bekleyen ailesi ve sevenleriyle de bir araya geldi.

Aydınlık’ın kızı ve CHP Parti Meclisi Üyesi Erbil Aydınlık ve yakınları ile görüşen Başkan Özyiğit, “Korona virüs tedavisi gören Milletvekilimiz Azizi Aydınlık’a acil şifalar diliyoruz. Umuyoruz ki, en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Sağlık çalışanlarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Ailesi ve sevenleri burada, hepimizin duaları kendisiyle” dedi.

“Hassasiyetini korumakla birlikte durumunun stabil olması bizim açımızdan sevindirici”

Aziz Aydınlık’ın kan bulgularının bir nebze olsun kendilerini rahatlattığını söyleyen CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise “Cumhuriyet Halk Partisi heyeti olarak Mersin’e geldik. Hem hastamızın sağlık durumu hakkında bilgi aldık hem de hastamızı ziyaret ettik. Hassasiyetini korumakla birlikte durumunun stabil olması bizim açımızdan sevindirici. Kan bulguları bir nebze olsun bizi rahatlattı. Dualarımız Aziz Aydınlık ile birlikte. Emek veren ve mücadele eden sağlıkçılarımıza minnettarız. Aziz abimiz ile birlikte tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Umuyoruz ki, pandemi ile en iyi şekilde mücadele edeceğiz ve bu hastalığı yeneceğiz” ifadelerini kullandı.

“Dualarınızı esirgemeyin”

Aziz Aydınlık’ın kızı ve CHP Parti Meclisi Üyesi Erbil Aydınlık da “Milletvekillerimize, başkanımıza ve Mersin il yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Herkes dualarıyla yanımızda oldu. Vekilimize herkes iyi dileklerini iletiyor. Durumunun iyi olması bizim için de sevindirici. Umarım bu şekilde devam eder. Dualarınızı esirgemeyin” diye konuştu.