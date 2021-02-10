Mersin’de Covid-19 hasta sayısı düşüşe geçti

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, bir dönem vaka artış hızında ilk 5 il arasında gösterilen Mersin’de Covid-19 hasta sayısında ciddi düşüş yaşandığına işaret ederek, "Covid-19 hastaları için ayırdığımız yoğun bakım yatak doluluk oranı 35’e, entübe oranımız ise yüzde 15’e geriledi" dedi.

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Covid-19 ile mücadele ve kentteki aşılama sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, yurt dışından ithal edilen ve acil kullanım onayı alan aşıların illere dağıtımı sonrasında 14 Ocak tarihinde öncelikli olarak sağlık çalışanlarının aşılama sürecinin başladığını hatırlattı. Bu kapsamda birinci turda Mersin’de görev yapan 26 bin 251 sağlık çalışanından 21 bin 620’sinin aşılandığını kaydeden Bahçacı, "Sağlık personelinde aşılama oranımız hedef nüfusun yüzde 83’ü düzeyindedir. Aşılanmayan sağlık personeline baktığımızda aşı yapılamama nedenleri arasında aktif pozitif sürecinde bulunulması, aktif temaslı sürecinde bulunulması, gebe ve emzirme döneminde bulunanlar, yakın zaman içerisinde farklı aşı yaptırmış olanlar ve bazı sağlık sorunları bulunanların olduğunu görmekteyiz" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının ardından 21 Ocak tarihinden itibaren öncelikli grupta yer alan huzurevleri, engelli bakım merkezleri ve buralarda çalışanlar ile birlikte 75 yaş üstü vatandaşların aşılanma sürecinin başladığını ifade eden Bahçacı, "İlimizde bulunan yaşlı-engelli bakım merkezlerinde kalan 680 kişi ile bunların bakımını üstlenen 567 kişinin birinci doz aşısı yapılmıştır. 75 yaş üstünde ise hedef nüfusumuz 70 bin kişi civarındadır. 9 Şubat tarihi itibarı ile ilimizde birinci doz aşısını olan kişi sayısı 65 bin civarındadır. Bu rakamları anlık olarak takip ediyoruz. Öncelikli grupta bulunan sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun birinci doz aşılarını yapmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

Mersin’de kamu ve özel sağlık tesislerinde 211 merkezde aşılama hizmeti verildiğini belirten Bahçacı, aşı tedariki ve dağıtımı konusunda hiçbir sıkıntının bulunmadığına işaret ederek, "Tüm aşılama merkezlerinin en kısa sürede aşı ihtiyaçlarını karşılayabilmekteyiz. Bu hafta sonuna doğru ya da önümüzdeki haftadan itibaren 70-74 yaş aralığındaki vatandaşlarımız da aşılama sürecine dahil olacaklar" şeklinde konuştu.

"Türkiye’de en çok aşı yapan iller arasındayız"

Mersin’deki hedeflerinin ilk etapta 100 bin vatandaşın aşılanması olduğunu vurgulayan Bahçacı, şöyle devam etti:

"90 yaş üstü vatandaşlarımız evlerinde aşılandı. Ardından 85 ve 80 yaş grubu aşılandı. Şu anda 75 yaşa kadar düştü. Bizim Mersin’de hedefimiz ilk etapta 100 bin vatandaşımızı aşılamak. Şu ana kadar 65 bin civarında vatandaşımızı aşıladık. Hedef nüfustaki kişilerin yüzde 65’i aşılandı. Türkiye’de en iyi aşı yapan iller arasındayız. En çok aşı yapan 7. sırada iliz. Mersin’de gerçekten bu anlamda alt yapıyı çok sağlam oluşturduk."

"Randevusuz aşılama kesinlikle yapılmıyor"

Aşı için mutlaka randevu alınması gerektiğine işaret eden Bahçacı, randevuların Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-nabız ve 182 telefon hattı üzerinden alınabildiğini hatırlatarak, "Ayrıca vatandaşlar, Covid-19 aşısı yapılacak grupta olup olmadığını kısa mesaj yoluyla öğrenebilirler. ’Aşı’ yazıp boşluk bırakarak, sırayla T.C. kimlik numarasını ve T.C. kimlik seri numarasının son 4 harfini yazıp 2023’e kısa mesaj göndererek aşı sırasının gelip gelmediğini öğrenebilirler. Randevu almadan aşılama olmuyor. Randevu alınması mutlaka gerekiyor" dedi.

"Hasta sayımız son dönemde ciddi oranda düştü"

Covid-19’a karşı alınan tedbirlerin ülke genelinde olduğu gibi Mersin’de olumlu sonuçlar verdiğini ve bir dönem vaka artış hızında ilk 5 il arasında gösterilen kentte hasta sayısında ciddi düşüş yaşandığını söyleyen Bahçacı, şu bilgileri verdi:

"Covid-19 hastaları için ayırdığımız yoğun bakım yatak doluluk oranı 35’e kadar geriledi. Entübe oranımız ise yüzde 15’e düştü. Son dönemlerde yaptığımız testlerde ortalama yüzde 12 pozitif sonuç elde ediyoruz. Çok şükür o pik dönemini atlattık."

Bu oranlar karşısında rehavete kapılmamak gerektiği uyarısını da yapan Bahçacı, "Birinci doz aşısını olan vatandaşlarımız rehavete kapılmayıp tedbirleri elden bırakmasınlar. Maske, mesafe, temizlik kuralına uymaya devam etsinler. Aşının koruyucu özelliği ikinci doz yapıldıktan 2 hafta sonra maksimum düzeye çıkmakta" ifadelerini kullandı.

"Kayıp 24 doz aşıyla ilgili soruşturma sürüyor"

Bahçacı, ’Toros Devlet Hastanesi’nde 24 doz Covid-19 aşısının kaybolduğuna’ ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine ise, "İdari soruşturma sürüyor, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Konuyla ilgili soruşturma süreci devam ediyor. Hiçbir arkadaşımızı töhmet altında bırakmak istemiyoruz. Onlar bu süreçte canla başla mücadele ettiler ve etmeye devam ediyorlar. Soruşturmanın sonucunda durumu anlamış olacağız" şeklinde konuştu.