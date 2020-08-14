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Mersin polisi korona virüse karşı vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor
MERSİN POLİSİ, KORONA VİRÜS SALGININA YÖNELİK VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR.
Sağlık 14.08.2020, 14:54
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Mersin polisi, korona virüs salgınına yönelik vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkisini sürdüren korona virüs salgını dolayısıyla vatandaşlar bilgilendirilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda merkez Yenişehir ilçesindeki evlendirme dairesine giden İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, törende bulunan vatandaşları korona virüse karşı alınması gereken tedbirler, sosyal mesafenin korunması ve maske kullanımı konusunda bilgilendirdi.
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