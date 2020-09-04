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Mersin İl Sağlık Müdürlüğünden ’düğün yemeği’ iddialarına yalanlama

MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNCE, SAĞLIK MÜDÜRÜ SİNAN BAHÇACI'NIN OĞLU İÇİN DEVLET İMKANLARI KULLANILARAK DÜĞÜN YEMEĞİ DÜZENLEDİĞİ YÖNÜNDEKİ HABERLERİN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI BİLDİRİLDİ.

Sağlık 04.09.2020, 11:43
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Mersin İl Sağlık Müdürlüğünden ’düğün yemeği’ iddialarına yalanlama

Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce, Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı’nın oğlu için devlet imkanları kullanılarak düğün yemeği düzenlediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, bazı internet haber sitelerinde ’Sağlık müdürünün düğün yemeğinde çalıştırdığı 112 personeli korona oldu’ ve ’Olmadı müdür’ başlıklı asılsız, dayanaktan yoksun, yıpratmaya yönelik, basın etik ilkelerini hiçe sayan haberler yer aldığı belirtildi.

İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı’nın oğlunun nikah merasiminin, Konya İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda, yakın aile efradının katılımı ile 29 Ağustos 2020 tarihinde Konya’da yapıldığı belirtilen açıklamada, yapılan merasimin Konya İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda ve içinde bulunulan hassas döneme uygun olarak kısa tutulduğu, yemek gibi etkinliklerin yapılmadığı ifade edildi.

"Mersin’deki yemek, personele teşekkür yemeğiydi"

Habere konu olan, 1 Eylül tarihindeki Mersin Devlet Hastanesi eski yerleşkesinde, saat 18.30 da düzenlenen yemeğin, Bahçacı’nın oğlunun düğünü ile bir ilgisi olmadığı vurgulanan açıklamada, "Düzenlenen yemek; yaklaşık 3 yıldır Sinan Bahçacı ile birlikte 663 Sayılı KHK kapsamında görev yapan ve sözleşme süreleri 14 Eylül 2020 tarihinde sona erecek olan personele düzenlenen bir yemektir. Yemeğin amacı, sözleşme süresi sona eren personele sözleşme sürecinde vermiş oldukları katkılara teşekkür mahiyetindedir. Sinan Bahçacı yemekten önce katılımcılara hitaben, Mersin’in sağlığına yapmış oldukları katkılardan dolayı kısa bir teşekkür konuşması yapmış, icra edilen görevin bir bayrak yarışı olduğuna değinmiş, yeni dönemde göreve devam edeceklerin yanı sıra bazı arkadaşların görevi bir başkasına devredeceği minvalinde bir konuşma yapmıştır. Konuşmanın bir bölümünde oğlunun nikah merasimine de değinerek, pandemi sürecinin zorluklarına vurgu yapmış, düğün yerine dar katılımlı nikah merasimi yaptıklarını, Konya İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda birlikte görev yaptığı mesai arkadaşlarını davet edememenin üzüntüsünü yaşadığını ve merasime sadece yakın akraba çevresinin katıldığını ifade etmiştir" denildi.

"Yemeğin giderleri, Bahçacı’nın kendi bütçesinden karşılanmıştır"

"Şayet bu yemek düğün yemeği olsa sadece sözleşmeli sağlık yöneticileri değil, il protokolü, STK temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan diğer yöneticiler de yemeğe davetli olurdu" denilen Sağlık Müdürlüğü açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: "Her ne kadar düzenlenen yemek ilimizde görev yapan sözleşmeli personele yönelik olsa da yemeğin Sinan Bahçacı’nın kendi inisiyatifi ile olması ve müdürlük bütçesinde herhangi bir karşılığının olmamasından dolayı Bahçacı, kullanılan malzemelerinin tamamını kendi bütçesinden karşılamış ve faturalar kendi adına tanzim edilmiştir. Bizi en çok yaralayan da bu iddia olmuştur."

"Habere konu olan müdürlük personeli etkinlikte görev almamıştır"

Mersin Devlet Hastanesi eski yerleşkesinde düzenlenen yemeğin, düzenlendiği tarih itibarı ile İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararlarına bir aykırılık taşımadığı da vurgulanan açıklamada, yemeğin açık havada, en başından sona erdiği ana kadar katılımcıların sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına riayet ettiği bir etkinlik olduğu ifade edildi. Sağlık çalışanlarının bu süreçte en riskli grupta ve ön safta yerini alarak mücadele ettiği dile getirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu süreçte sahada aktif olarak görev yapan arkadaşlarımızın yanı sıra müdürlüğümüz ana hizmet birimlerinde görev yapan bazı arkadaşlarımız da virüse yakalanmıştır. Çok şükür şu ana kadar tanı konulan arkadaşlarımızdan hayatını kaybeden olmamıştır. Haberde S.B. olarak bahsedilen personelimiz de alınan numunesinin pozitif çıkması üzerine gözlem altına alınmış ve ailesi ile birlikte tedavisi devam etmektedir. Bahsi geçen personel 1 Eylül tarihinde düzenlenen etkinlikte hiçbir görev almamıştır."

"Etkinlik vefa yemeği olup, takı söz konusu olmamıştır"

1 Eylül saat 18.30’da düzenlenen yemeğin, İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı’nın yaklaşık 3 yıl birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına yönelik düzenlediği vefa yemeği olduğu vurgulanan açıklamada, "Böyle bir yemekte takı takılması gibi herhangi bir etkinlik olmamıştır. Sonuç itibarı ile bir kurum amirinin zorlu bir dönemde birlikte görev yaptığı mesai arkadaşlarına, maliyetini tamamen kendisinin karşılayarak düzenlediği bir yemeğin amacından saptırılarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik, haksız itham ve isnatlar içerir şekilde servis edilmesi büyük bir haksızlıktır. Somut belgelere dayanmayarak sadece duyumlar üzerine böyle bir habere imza atan ve bu haberi kullananlara karşı hukuki yollara başvurma hakkımız saklıdır" ifadelerine yer verildi.

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