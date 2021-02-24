Merkel açıkladı; "Almanya koronavirüste üçüncü dalganın içinde"

Fizik-kimya uzmanlığı bulunan ve koronavirüs pandemisinde bilimsel tavsiyeleri dinlediğini vurgulayan Şansölye Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) milletvekillerini "Almanya üçüncü dalganın içinde" diyerek temkinli olmaya çağırdığı belirtildi.

"ÜÇÜNCÜ DALGANIN İÇİNDEYİZ" DEDİ

Britanya Başbakanı Boris Johnson'ın İngiltere'de 8 Mart'tan 21 Haziran'a dek aşamalı olarak tüm Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırmayı öngören yol haritası açıklamasının ardından, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "Üçüncü dalganın içindeyiz" dediği haberi geldi.

Bugün CDU'nun meclis grup toplantısına katılanlardan bazısı, Reuters'e konuştu.

"KAPANMA ÖNLEMLERİ ÇOK DİKKATLİ VE AŞAMALI ŞEKİLDE KALDIRILMALI"

İki kaynağa göre, şansölye, 2020 sonunda yürürlüğe giren ve 7 Mart'a dek uzatılan kapanma önlemlerinin çok dikkatli ve aşamalı şekilde kaldırılması gerektiğini, zira artık üçüncü dalganın içinde bulunduklarını söyledi.

"BİR DAHA KAPANMAYA GERİ DÖNMEMEK İÇİN"

Almanya'da vaka sayısının tekrar endişe verici düzeyde artmasının ardından milletvekillerine "İniş çıkışları göze alamayız" diye seslendiği belirtilen Merkel, yeni vaka rekoru yüzünden kapanmaya geri dönmek zorunda kalınmaması için normalleşmenin çok dikkatli organize edilmesi gerektiğini belirtti. Normalleşmenin kalıcılaşması için hızlı testleri çok daha fazla insana uygulamak ve test kapasitesini artırmak gerektiğini sözlerine ekledi.

HAFTALIK 'R' DEĞERİ YENİDEN 1'İN ÜZERİNDE

Almanya, elzem olmayan işyerlerinin kapatılması ve daha bulaşıcı varyantların yayıldığı Avusturya ve Çekya ile sınırlarda kontrol uygulanmasının ardından vaka sayısında düşüş kaydetmişti. Ancak aşılama programının yavaş ilerlemesi ve daha bulaşıcı varyantların çıkmasının engellenememesiyle bulaşma katsayısını ifade eden haftalık R değeri yeniden 1'in üzerine çıktı.