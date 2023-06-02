Merdiven altı gözlüklere dikkat: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Op. Dr. Faruk Balıca, yaz sıcaklarının artmasıyla piyasaya düşen sahte güneş gözlüğü takmak konusunda göz hastalıklarına neden olabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Yaz sıcakları ve tatil dönemine girilmesiyle gözleri sıcaktan korumak için güneş gözlükleri tercih ediliyor. Op. Dr. Faruk Balıca, güneş ışınlarına karşı koruyucu olması ve göz sağlığını koruması amacıyla kullanımı önem arz eden güneş gözlükleri, sahteleri tercih edildiğinde tam tersi bir etki ile ciddi hastalıklara yol açabildiğini söyledi.

Bulunulan bölge iklim koşulları itibariyle çoğu miktarda güneş ışınlarına maruz kalan bir bölge olduğunu belirten Dr. Balıca, "Buradaki hastalarımızın çoğu da gün boyu dışarda ve güneş ışınlarına maruz kalmaktalar. Güneş ışınlarının gözle ilgili çeşitli zararlarını biliyoruz. Katarakt gibi göz arkasında sarı nokta hastalığı gibi gözde et oluşumu gibi özelliklerini biliyoruz. Tüm yaş grubu hastalarımıza özellikle böyle yoğun güneş ışınlarına maruz kalınan dönemlerde güneş gözlüklerini kullanmalarını öneriyoruz" dedi.

Hastaların estetik kaygısıyla güneş gözleri kullandıkları için işin sağlık boyutunu bazen ikinci plana atabilmekte olduklarına değinen Dr. Balıca, "Onlar daha çok şekil, estetik kaygısıyla takıyorlar. Burada en önemli şey alınacak gözlüğün güneşin zararlı ultraviyole ışınlarını bloke edebilecek nitelikte olması. Eğer gözlükçülerden orijinal güneş gözlükleri alınmazsa, eşantiyon merdiven altı üretilen gözlükler alınırsa yarardan çok zarara neden olmakta. Bunun da en büyük sebebi hastaların daha çok sağlıktan ziyade estetik kaygıyla bunu almaları. Onun için biz her yaş grubundan tüm hastalarımıza, özellikle de güneşe çok fazla maruz kalanlara gözlük bayilerinden orijinal güneş gözlükleri almalarını ve bu gözlüklerini özellikle de ultraviyole ışınlarına karşı koruyucu olması istemelerini öneriyoruz” diye konuştu.

Sadece karartılmış bir cam güneşteki zararlı ışınları önlemediğini ifade eden Dr. Balıca, "Normalde zararlı ışınlara direkt çıplak gözle baktığınız zaman gözümüzde refleks olarak göz bebeğimizde küçülme oluyor. Ama bu gözlükler sadece karartılmış camdan oluştukları için güneş ışınlarına yeterince maruz kalmadığı için gözde refleks olarak gözbebeğinde küçülme olmuyor. Ultraviyole blokajı da yapmadığı için normalde sadece ultraviyoleye baksa belki gözbebeği küçülecek hastanın daha az ışınların girmesi sağlanacak. Ama bu camlarda aksine daha maruz kalıyor. Gözlerini korumak isterken daha çok zarar verebiliyorlar. Özellikle hastalarımıza önerdiğimiz güneş gözlüğü kullanmaları ve mümkünse bunu da gözlük bayilerinden almaları. Merdiven altı üretilen gözlüklerden uzak durmalarıdır” şeklinde konuştu.

Gözlük almak isteyen vatandaşların bilindik yerlerden almalarını tavsiye eden Uzman Optisyen Hüseyin Şen, bazı merdiven altı gözlüklerin körlüğe neden olabilecek kadar tehlikeli olduğu uyarısında bulundu.

Merdiven altı üretilen sahte güneş gözlüklerinin kişinin gözüne ve göz hastalıklarına neden olduğunu bildiklerini aktaran Şen, "Satılan güneş gözlüklerinin Sağlık Bakanlığı onaylı mağazalardan optisyenlerden alınması gerekiyor. Sahte güneş gözlükleri güneşten gelen ışınları direkt olarak göze aldığını ultraviyole ışınlarının zararlı ışınlarını göze aldığını biliyoruz. O yüzden mağazalardan güneş gözlüğü almalarını öneriyoruz. Kaliteli ve markalı güneş gözlüklerini tercih etmelerini öneriyoruz” ifadelerinde bulundu.