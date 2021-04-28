"Menopozda kendi doktorunuz olun"

Jinekolog Ayşalı Yılmaz, menopoz döneminde pek çok sıkıntının geçici olduğuna dikkat çekerek, kadınlara “bu dönemde kendi doktorunuz olun” önerisinde bulundu. Uzm. Dr. Yılmaz, “Kendi kendinize yapacağınız bazı değişiklikler, başta sıcak basmalarına karşı olmak üzere yaşadığınız sıkıntıları atlatmanızda yardımcı olacaktır” dedi.

Kent Bayraklı Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ayşalı Yılmaz, menopozun kadınların yaşamında yeni bir dönem olduğunu, adet döngüsünün kesilmesi, üreme yeteneğinin sona ermesi olarak özetlenebileceğini söyledi. Dünyada menopoz yaşının 45-55 yaş arası olduğunu belirten Uzm. Dr. Yılmaz, menopozun doğal, nedeni belli olmayan ve çeşitli hastalıkların neden olduğu erken ve yine çeşitli ameliyatlardan sonra gelişen cerrahi olmak üzere üç sınıfa ayrıldığını ifade etti.

Bazı yiyecek ve içeceklerden uzak durun uyarısı

Bu dönemde östrojen hormonunun azalmasına bağlı olarak kadınlarda çeşitli şikayetlerin ortaya çıktığını belirten Uzm. Dr. Yılmaz, “Kadınlar bu dönemdeki pek çok sıkıntının geçici olduğunu ve bu süreci alacakları önlemlerle yönetebileceklerini bilirlerse daha kolay atlatırlar” diyerek şu önerilerde bulundu:

"Sıcak basmalarını sıcak içecekler, kafein, baharatlı yiyecekler, sıcak hava, stres ve alkol tetikler. Bunlardan uzak durmak yararlı olacaktır. Kat kat ve hafif giyinme önerimiz sıcak basmasında sıcak geldiğinde kıyafetleri azaltarak rahatlama sağlamak için. Yine bu anlarda bir bardak su içmek ya da serin bir yere geçmek iyi gelebilir. Vajinal kuruluk, yanma menopozun diğer önemli şikayet nedenlerinden biridir. Bunun için doktorunuza da danışarak vajinal nemlendiricileri kullanabilirsiniz; ayrıca seksüel aktiviteyi kesmeyip devam etmek vajendeki kan akımını arttırarak vajinal rahatsızlıkların azalmasında yardımcı olur. Kafein ve alkolü azaltmak, egzersiz yapmak hem uyku kalitesini artırır hem de sıcak basmalarına iyi gelir. Kadınlar bu dönemde daha sinirli olurlar. Relaksasyon (rahatlama-gevşeme) tekniklerinden yardım almak gerekebilir. Nefes teknikleri, meditasyon, yoga, streching ve masaj gibi yöntemler menopoz dönemindeki sinirlilik halinin azaltılmasında faydalı olabilir."

Bazı kadınlar çok ağır geçiriyor

Uzman Dr. Ayşalı Yılmaz, şöyle devam etti:

"Dengeli beslenmek; yiyeceklerdeki karbonhidrat miktarını azaltmak, proteinli, kalsiyumdan zengin ve meyve sebze ağırlıklı beslenmek önemlidir. Doktorunuza ek kalsiyum ve D vitamini almanız gerekiyor mu diye danışabilirsiniz. Sigara menopoz döneminde zaten artan kalp damar hastalığı riskini daha da arttırır; ayrıca sigara içmenin erken menopoza yol açtığı kanıtlanmıştır. Düzenli egzersiz menopoz döneminde bazal metabolizma yavaşlar ve özellikle göbek çevresinde yağlanma olur. Bu da yine kalp damar hastalıkları açısından risk teşkil eder. Egzersizle bu tür yağlanmanın önüne geçilebilir."

Öte yandan, her türlü önlem alınmasına karşın bazı kadınların menopoz dönemini çok ağır geçirdiğini sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Yılmaz, diğer tedavi seçenekleri için bir hekime danışmanın en doğru seçenek olacağını söyledi.