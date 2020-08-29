banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Rus savaş uçakları Karadeniz üzerinde ABD keşif uçağını önledi
Rus savaş uçakları Karadeniz üzerinde ABD keşif uçağını önledi
Ayasofya girişinde tulum ve ve başörtüsü dağıtılacak
Ayasofya girişinde tulum ve ve başörtüsü dağıtılacak
İBB'den satılık turizm arazisi
İBB'den satılık turizm arazisi
Hangi ülkelerde korona virüsü yok?
Hangi ülkelerde korona virüsü yok?

Menopozda, erken takip süreci kayıpları önlüyor

MENOPOZUN OLUŞTURDUĞU ZARARLARI MİNİMUM SEVİYEYE İNDİREBİLMEK İÇİN MENOPOZ TAKİP SÜRECİNİ NE KADAR ERKEN BAŞLATIRSAK O KADAR KADIN SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİDİR DİYEN ALANYA ANADOLU HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OP. DR. HİLAL BALCI, “ÇÜNKÜ KEMİK ERİMEYE VE MİNERAL KAYIPLARI BAŞLADIĞI ZAMAN BİZ O KAYBI YERİNE GERÇEKTEN ÇOK KOLAY KOYAMIYORUZ” DEDİ.

Sağlık 29.08.2020, 13:31
3
Menopozda, erken takip süreci kayıpları önlüyor

Menopozun oluşturduğu zararları minimum seviyeye indirebilmek için menopoz takip sürecini ne kadar erken başlatırsak o kadar kadın sağlığı için önemlidir diyen Alanya Anadolu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hilal Balcı, “Çünkü kemik erimeye ve mineral kayıpları başladığı zaman biz o kaybı yerine gerçekten çok kolay koyamıyoruz” dedi.

Menopozun kadın hayatının önemli dönemlerinden bir tanesi olduğunu hatırlatan Alanya Anadolu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hilal Balcı, “Menopoz doğal bir süreç her kadında farklı yaşanmaktadır. Menopozun oluşturduğu zararları minimum seviyeye indirebilmek için menopoz takip sürecini ne kadar erken başlatırsak o kadar kadın sağlığı için etkili. Ne kadar erken başlarsak kayıpları da o kadar erkenden yerine koyarız. Çünkü kemik erimeye ve mineral kayıpları başladığı zaman biz o kaybı yerine gerçekten çok kolay koyamıyoruz. Kemik erimesini durdurabiliyoruz ama kemik erimesini geriye getiremiyoruz. Bu yüzden ne kadar az kayıp olursa o kadar kadın sağlığı için önemlidir” dedi. Ayrıca Op. Dr. Hilal Balcı, menopoz sürecinde hormon tedavisine başlanamayacak hastaların başında, rahim ve meme ile ilgili kesin ya da şüpheli tanısı olan hastalar gelmektedir. Bu nedenle tedavi öncesi mutlaka smear, vajinal ultrasonografi, mamografi ve meme ultrasonu tetkikleri başta olmak üzere gerekli tetkiklerin yapılması gerekmektedir” dedi.

Menopoz takibi süreci

Menopozda premenopozal ve postmenopoz olmak üzere iki dönem olduğunu ve bu döneme göre menopoz takip sürecini başlattıklarını belirten Op. Dr. Hilal Balcı, “Menopozun bir öncesi var biz buna premenopozal dönem diyoruz. Menopozdan birkaç ay önce ya da birkaç yıl önce başlıyor. Bu süreçte kadınlar genellikle adetlerinde aksama ve düzensizliklerin başladığını söyleyerek bize geliyorlar. Ya da daha sık ya da daha seyrek adet görmeye başlıyorlar. Bir de postmenopoz dönemi var. Son adetinden itibaren on iki aylık dönem geçmiş olması lazım. 12 aylık dönemden sonraki dönemi de biz postmenopoz dönemi olarak tarif ediyoruz. Bize kadınlar ya premenopozal ya da postmenopoz dönemlerde geliyor. Bununla birlikte öncelikle hasta adet görmediğini ifade ediyorsa ve premenopozal şikayetleri varsa adetin üçüncü günü hormon değerlerine bakıyoruz. FSH IH hormon değerlerine bakıyoruz. Özellikle FSH hormonun seviyesi adetin üçüncü gününde 40 pg/ml üzerinde ise hastanın kesin menopozda olduğunu söyleyebiliriz. Eğer 25-40 pg/ml arasında çıkarsa da artık yavaş yavaş yumurtalıkların çalışmasının azaldığını, yumurta üretiminin durduğunu ve premenopozal döneme girdiklerini ifade ediyoruz. Bu durum bazı hastalıklara da bağlı olarak da gelişebiliyor. Bu yüzden detaylı takip sürecini başlatıyoruz” sözleriyle menopoz takip süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

“Yaşam tarzınızı değiştirmelisiniz”

Menopozun doğal bir süreç ve her kadında farklı yaşandığının altını çizen Op. Dr. Hilal Balcı, “Menopozun oluşturduğu zararları minimum seviyeye indirebilmek için menopoz takip sürecini ne kadar erken başlatırsak o kadar kadın sağlığı için etkili. Ne kadar erken başlarsak kayıpları da o kadar erkenden yerine koyarız. Çünkü kemik erimeye ve mineral kayıpları başladığı zaman biz o kaybı yerine gerçekten çok kolay koyamıyoruz. Kemik erimesini durdurabiliyoruz ama kemik erimesini geriye getiremiyoruz. Bu yüzden takip sürecini erkenden başlatmalıyız ki kalsiyum, d vitamini, e vitamini desteği vermeliyiz. Düzenli spor önermeliyiz. Kısacası yaşam tarzımızı değiştirmeliyiz. Bunlar lokal tedavilerdir. Dediğim gibi her kadında farklı seyredebiliyor. Kimisinde ağır geçiyor. İlaç verdiğimiz halde bu süreci atlatmakta psikolojik olarak zorlanan hastalarımız da oluyor. O zaman da psikolojik destek almaları konusunda yardımcı oluyoruz” sözleriyle takip sürecinin öneminde dikkat çekti.

Menopozda yaşanan sorunlar

Menopoz her kadının yaşayacağı doğal bir süreç olmakla birlikte her kadında farklı yaşanmakta ve birtakım değişiklikler meydana geldiğini belirten Op. Dr. Hilal Balcı, vücutta yaşanan değişiklikleri şu sözlerle açıkladı: “Ateş basmaları, uykusuzluk, sinirli, terleme, depresif ruh hali, gerginlik, konsantrasyon güçlüğü, dikkatsizlik ve yorgun olma gibi. Bunun üzerine hastalarda cilt değişiklikleri meydana geliyor. Ciltte incelme. Özellikle genital bölgede organlarda küçülme meydana gelmektedir. Bu küçülmeye bağlı olarak sık tuvalete çıkma. İdrar yaparken yanma, cinsel ilişkide ağrı ortaya çıkabiliyor. Saçlarda ciddi bir dökülme meydana geliyor. Bunlar kısa vadeli şikayetler. Bunların üzerine bir de uzun vadeli şikayetler var. Östrojen hormonu kalbi koruyan bir hormon. Bu hormonun eksikliğinde kadınlar da kalp hastalıklarına yatkınlık artıyor. Metabolizma yavaşladığı için kilo artışı meydana gelmektedir. Bu tarz şikayetleri olanlar bir an önce doktora görünmelidir.”

Erken menopoz

Türkiye’de menopoz yaş ortalaması 46-48, dünyada ise 45-55 yaş aralığında olduğunu belirten Dr. Hilal Balcı, “Erken menopoz diye bir şey de var. 45 yaş altı erken menopoz var. Burada genetik bir yatkınlık var. Eğer ailenizde menopoza erken giren biri varsa anneniz, teyzeniz. Bu sizin de erkenden menopoza girmenize neden olacaktır. Bununla birlikte enfeksiyon hastalıkları, radyasyon, kemoterapi tedavisi gibi durumlarda da erken menopoza girilebilir. Yumurtalıklar yetmezliğe giriyor. Onun dışında çok yoğun stres, çok yakınını kaybetme, baskı altına girme durumlarında da erken menopoza girme durumu söz konusudur. Yumurtalıkları çok erken tüketme durumlarında da yaşanıyor. Yani çok erken yaşta evlenme, erken gebe kalmak, uzun süre gebelik geçirmiş kadınların da yaşadığı bir durumdur” dedi.

Yorumlar (0)
banner378
31°
açık
Namaz Vakti 29 Ağustos 2020
İmsak 04:50
Güneş 06:21
Öğle 13:10
İkindi 16:52
Akşam 19:49
Yatsı 21:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25