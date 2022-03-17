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Menopoz dönemini rahat geçirmek mümkün

Medline Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Eray Memeç, menopoz dönemini yapılacak basit yaşam şekli değişiklikleriyle sağlıklı ve mutlu geçirmenin mümkün olduğunu söyledi.

Sağlık 17.03.2022, 12:25
Menopoz dönemini rahat geçirmek mümkün

Medline Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Eray Memeç, menopoz dönemini yapılacak basit yaşam şekli değişiklikleriyle sağlıklı ve mutlu geçirmenin mümkün olduğunu söyledi.

Dr. Memeç, menopozun kadınlar açısından tıpkı çocukluk, ergenlik ve cinsel olgunluk gibi hayatlarının bir dönemi olduğunu belirterek, kadınları endişelendiren bu süreç hakkında bilgiler verdi.

Menopozun çoğunlukla 44 ila 55 yaşları arasında görülse de bu yaş aralığından önce ya da sonra da gerçekleşebildiğini belirten Dr. Eray Memeç, “Menopoz deyimi bir kadın için geri dönüşü olmayan bir olayı ifade eder. Bu süreçteki bir kadın, 1 yıl süreyle adet görmemişse artık menopoza girmiş olarak kabul edilir. Menopoz her kadında değişik şiddette yakınmalara yol açar. Kadınların yaklaşık yüzde 75’inde östrojen yetmezliğine bağlı belirtiler hemen ortaya çıkar. Bununla birlikte menopoz sonrası dönemde görülme sıklığı artan kalp-damar hastalıkları ve kemik erimesine bağlı sorunlar ise daha geç dönemlerde görülür. Sıcak basması, terleme ve uykusuzluk menopoza bağlı en sık rastlanan şikayetlerdir” dedi.

Dr. Memeç, kadınlarda ayrıca huzursuzluk hissi, iştah azalması, hafıza ve konsantrasyon sorunları, değişken ruh hali ve libido kaybının da görülebileceğini ifade etti.

Hormon tedavisi uygulanabiliyor

Menopoz tedavisinin, menopoz öncesi ve sonrası olarak iki dönemde ele alındığını belirten Dr. Eray Memeç, şöyle devam etti:

“Menopoz öncesi dönemde doktoru ve hastayı tedaviye yönlendiren en önemli yakınmalar ateş basması, gece terlemeleri gibi şikâyetler ve düzensiz âdet kanamalarıdır. Ancak menopoz sonrası dönemde tedavide amaç esasen sıcak basması, uykusuzluk, sinirlilik gibi sorunları düzeltmeye yönelik kullanılacak hormon tedavisidir (HT). Menopoz sonrası bu şikâyetler yaklaşık 2-3 yıl içerisinde ortadan kalkar. Sonrasında HT verilmesinin ise artık gereği yoktur. Ayrıca, menopoza bağlı vajinal kuruluk gibi bazı problemler lokal fitil veya kremlerle de tedavi edilebilir. Prensip olarak, 5 yıldan uzun süren menopoz şikâyetlerine yönelik HT verilmemelidir. Önceki yıllarda kalp hastalığı ve kemik erimelerinin önlenmesi için HT önerilse de bunun doğru olmadığını yapılan araştırmalar artık bizlere göstermektedir. Diğer önemli bir nokta da HT öncesi, özellikle meme muayenesini de içeren kapsamlı bir tetkik sürecinin gerekliliği ve tedavinin kişiye özel olduğudur.”

Bilinçli olmak önemli

Menopoz hakkında bilinçli olmanın ve yapılacak basit yaşam şekli değişikliklerinin sağlıklı ve mutlu bir dönemi beraberinde getirirken, fiziksel ve psikolojik sorunların önüne geçebileceğini anlatan Dr. Eray Memeç, “Özellikle menopozda sağlıklı bir diyet programı, alkol ve sigara gibi alışkanlıkların terk edilmesinin yanı sıra sporun veya egzersizin günlük hayatın bir parçası haline getirilmesi bu dönemin çok daha rahat geçmesine yardımcı olacaktır” diye konuştu.

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