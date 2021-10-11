Memur, iş sonu tazminatını KDK kararıyla aldı

İş sonu tazminatı için Kamu Denetçiliği Kurumu’na ulaşan vatandaşın mağduriyeti giderildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı sözleşmeli personel olarak 2015 yılından beri görev yapmakta olan vatandaş, 657 sayılı devlet memuru kadrosuna atanması sebebiyle 2021 yılında hizmet sözleşmesini haklı bir nedenden dolayı kendi isteğiyle fesih ettiğini belirtti. Söz konu fesih işleminden dolayı kendisine iş sonu tazminatı ödenmediğini belirten vatandaş, mağduriyetinin giderilmesi ve tazminatın ödenmesi için çözümü KDK’da aradı.

Başvuruyu inceleyen KDK, başvuranın atamasının yapılması ve memur olarak göreve başlama tarihinin belirli olmaması nedeniyle hizmet sözleşmesinin feshine ilişkin bir ay önceden ihbar yükümlülüğüne uyması beklenemeyeceği bu durumun başvuran açısından haklı bir neden olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. KDK, başvurana bu yükümlülüğü yerine getirmediğinden bahisle iş sonu tazminatı ödenmemesine dair işlemin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığını belirtti.

KDK kararıyla iş sonu tazminatı ödenecek

Başvuranın çalışmış olduğu sürelere ilişkin iş sonu tazminatının ödenmesi yönünde işlem yapılması için Sağlık Bakanlığına Tavsiye Kararı gönderdi.

Sağlık Bakanlığı, KDK’nın kararının ardından başvurucunun mağduriyetini giderdi. Sağlık Bakanlığı, yapılan değerlendirme sonucunda başvurucuya ödeme yapılacağının bilgisini KDK’ya verdi.