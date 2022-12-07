Meme kanserli hastaya yoga önerisi

Kent Sağlık Grubuna bağlı Kent Onkoloji Merkezi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Burcu Durmak İşman, meme kanseri tanısı alan hemen her kadının doktorlarının önerdiği tedavilerin dışında da önlemler alma ihtiyacı hissettiğini belirtti.

Uzm. Dr. İşman, alternatif tedavi ve spor yöntemleri arasında da yoganın sıkça geçtiğini kaydetti. Meme kanseri seyri üzerine yayımlanan son önemli çalışmalardan birinin sonuçlarının dikkat çekici olduğunu ifade eden Uzm. Dr. İşman, “Haftada düzenli olarak 3 defa 30 dakika tempolu yürüyüş veya yüzme sporuyla uğraşanlarda, meme kanserinin olumsuz seyrinin yüzde 20 daha az olduğu gösterilmiştir. Meditasyon, nefes kontrolü, çeşitli duruş pozisyonları ve hareket teknikleriyle ruh-zihin-beden dengesini sağlama prensibine dayanan yoganın da meme kanserli hastalar üzerindeki olumlu etkileri bilimsel olarak kanıtlanmıştır” dedi.

Klinik çalışmalarla ortaya koyuldu

Meme kanseri-yoga ilişkisi konusundaki son çalışmaların sonuçlarından örnekler veren Uzm. Dr. İşman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yayımlanan bir klinik çalışmasında, yoganın meme kanserli kadınlarda hormonal tedaviye bağlı kas ve eklem ağrılarında azalma sağladığı gösterilmiştir; ayrıca radyoterapi ile eş zamanlı yoga dersi alan hastalarda halsizliğin daha az görüldüğü genel sağlık durumunun daha iyi olduğu gözlenmiş, kanda stres hormonu kortizolün seviyesinin daha düşük olduğu belirlenmiştir. Meme kanserli 200 kadının katılımıyla yapılan bir başka çalışmada ise yoga dersi alanlarda almayanlara kıyasla halsizliğin yüzde 57 daha az görüldüğü bildirilmiştir. Kanda inflamasyon belirteçlerinde (IL-1, IL-6) yüzde 20 azalma sağladığı saptanmıştır. Başka bir çalışmada ise yogik hareketler, yogik nefes ve meditasyondan oluşan iki saatlik bir yoga programının kandaki bağışıklık sistemi hücrelerinde genetik düzeyde etkili olduğu da kanıtlanmıştır. Kemoterapi ile eş zamanlı yoga programı uygulanan hastalarda kemoterapiye bağlı; bulantı, kusmanın sıklığı ve şiddetinin daha az olduğu görülmüştür ve kemoterapiye bağlı bulantı, kusmanın tedavisinde standart antiemetik ilaçlarla birlikte tamamlayıcı bir yöntem olarak uygulanabileceği belirtilmiştir. Diğer bir çalışmada yoga, meme kanserinde iyileşme sağlanmış ancak menopoz benzeri şikayetleri olan kadınlarda bu şikayetlerde azalma sağlamıştır. Meme kanseri tedavisi sonrası tam iyileşme sağlanmış olan fazla kilolu hastalarda, 6 ay yoga desteği ile kiloda anlamlı bir fark olmaksızın bel çevresinde incelme saptanmıştır."

“Haftada iki gün yoga seansı düzenliyoruz”

İşman, Kent Onkoloji Merkezi olarak uygun olan ve isteyen meme kanserli hastalar için haftanın iki günü yoga seansı düzenlediklerini söyledi.

Eğitmenler Filiz Arıkan ve Meltem Arıcan tarafından yüz yüze verilen yoga eğitimlerini pandemiyle birlikte uzaktan vermeyi sürdürdüklerini belirten Uzm. Dr. İşman, “Biz de yoganın meme kanserli hastalarımız üzerindeki olumlu etkilerini bizzat gözlemliyoruz. Hastalar kendilerini iyi hissettiklerini söylüyor. Bizim için de önemli veriler toplanıyor” ifadelerini kullandı.

İşman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bilinmesi gereken bir başka nokta var. O da yoganın yalnızca erken evre kanserlerde kullanılabilen bir tamamlayıcı uygulama olmadığıdır. Yoganın ileri evre meme kanserli kadınlarda ağrı ve halsizliği azalttığı, durumunu kabullenme ve psikolojik olarak rahatlama sağladığı gösterilmiştir; yani yoga, tam iyileşme şansının olmadığı, fiziksel performans durumu müsait hastalarda da kullanılabilecek bir uygulamadır. Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi, Amerikan Tıbbi Onkoloji Derneği, Mayo klinik gibi saygın onkoloji kuruluşları da kanser hastaları için yogayı önermektedir.”