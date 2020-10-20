Meme kanserine dikkat çekmek için pembe balon uçurdular

Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde görevli hekimler, Meme Kanseri Haftası dolasıyla farkındalık oluşturmak için pembe balon uçurdular.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimliği önünde düzenlenen farkındalık etkinliğine Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Selahattin Çelebi, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Fuat Gündoğdu ve hastanede görevli doktor ve personeller katıldı. Doktorlar, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı ve 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü dolayısıyla gökyüzüne pembe balonlar bıraktı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bölümü Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Müfide Nuran Akçay, “Kadınlarda görülen kanserin üçte birini meme kanseri oluşturmakta. Bir diğer önemi de günümüzde en az 8 kadından birinde bu kanser görülmekte. Erken teşhis ve uygun tedavi ile tamamen bu kanserden kurtulmamız mümkün. Bazı kanserler için bu kadar ümitli değiliz ama meme kanseri için ümitliyiz. Erken tanı çok önemli, bunun için tarama programları çok önemli, kadınlarımızı bilinçlendirmeliyiz. Gelişmiş ülkeler bunu yapıyor, bu sayede kadınlara daha uzun yaşamlar sağlamış oluyoruz” diye konuştu.

Genel Cerrahi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Durkaya Ören ise, “Bugün özellikle çok önemli buluşlar sayesinde hastalarımızın mutlu olmasını sağlayacak çok önemli sonuçlara ulaşmış vaziyetteyiz. Geleceğe çok umutla bakan bir hekimim. Araştırmalar, insanlar bu konuda gayret sarf ettikçe sanırım ileride daha umutlu olmamız için çok önemli gerekçeler ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından meme kanserine farkındalık oluşturmak için hekimler tarafından pembe balonlar gökyüzüne bırakıldı.