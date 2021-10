Prof. Dr. Serap Gültekin, “Meme kanserinde erken teşhis çok önemli” dedi.

Meme kanserinin erken tanısı, tedavideki son gelişmeler, risk faktörleri ve korunma yöntemleriyle ilgili konu başlıkları “Fark Et, Dokun, Çöz” başlıklı seminerde masaya yatırıldı.

Seminere, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ali Uğur Emre ve Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serap Gültekin konuşmacı olarak katıldı.

“Fark Et, dokun, çöz”

Her ay yapılacak “Kendi kendine meme muayenesi” ile erken teşhisin hayat kurtardığını belirten Prof. Dr. Ali Uğur Emre, “Meme kanseri her şeyden önce önlenebilir bir hastalık değildir ama erkan tanı ile tedavi edilebilir. Meme kanserinde erken tanı için en önemli faktör, kişilerin bunun farkında olmasıdır. Meme kanseri tanısında elimizdeki en önemli güç, görüntüleme yöntemleridir. Yani mamografi ve ultrason. Bunun yanında tabii ki her kadının kendi kendine ayda bir meme kontrolü yaparak kendi memesini tanımasını ve memesindeki her türlü değişikliği daha erken tanıyarak, kontrollerine daha hızlı gitmesini sağlamalı. Her kadının 20 yaşından itibaren ayda bir kez meme kontrolünü kendi kendine yapmasını öneriyoruz. Burada tabii en uygun periyot, adet dönemi bittikten sonraki hafta içerisindeki periyottur. Kendi kendine meme muayenesini yapan kadınlar, her ayın belli bir döneminde bu muayeneleri yaptıklarında memelerindeki değişiklikleri daha erken fark edebiliyorlar” ifadelerini kullandı.

Görüntüleme yöntemleri çok önemli

Prof. Dr. Ali Uğur Emre, “Tabii görüntüleme de çok önemli. 30 yaşından itibaren kadınların yılda bir kez klinik muayenesi olmasını öneriyoruz. Taramalar 40 yaşından itibaren başlıyor. 40 yaşından itibaren her kadının yılda bir kez mamografi ve ultrason kontrolünü yapmasını öneriyoruz. Burada istediğimiz memede herhangi bir kitle oluşmadan, daha çok küçük aşamadayken, kanal içerisindeki tümürleri yakalamak. Böyle çok fazla hastamız var ve çok küçük müdahalelerle, başarılı sonuçlar alıyoruz” diye konuştu.

“Meme kanserinde erken teşhis çok önemli”

Kişilerin herhangi bir rahatsızlığı olmasa bile, düzenli meme kontrollerinin yapılması gerektiğini vurgulayan Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serap Gültekin, “Meme kanserinde erken teşhis çok önemlidir. Meme kanserinin ortaya çıkmasıyla, klinik bulgu vermesi arasında geçen sessiz dönemde, meme kanseri radyolojik inceleme yöntemleriyle gösterilebilir. Radyolojik taramalar çok önemlidir. Bizim hastalarımızdan beklentimiz, ailede olmasa bile, bir şikâyeti olmasa bile 40 yaşından itibaren düzenli meme kontrollerini yaptırmalarıdır. Biz incelemelerimiz sırasında, hiç ele gelemeyen ve klinik bulgu vermeyen 1 cm’nin altındaki küçük meme kanserlerini bile görebiliyoruz” şeklinde konuştu.