"Meme ağrısının nedeni kanser olmayabilir"

Prof. Dr. Irmak Durur Subaşı, “Meme ağrısı daha sık kadınlarda görülür ve endişeye yol açabilir. Ancak ağrı, meme kanserini gösteren yüksek kuşkulu bir bulgu değildir. Meme ağrısı olan, 30 yaşından küçüklere ultrasonografi ile görüntüleme önerilir. Benzer klinik özelliklere sahip 30 yaştan büyük kadınlarda ise muayene sonrası görüntüleme değerlendirmelerinin mamografi ve ultrasonografi ile yapılması önerilir” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Radyoloji Bölümünden Prof. Dr. Irmak Durur Subaşı, Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı kapsamında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Subaşı, “Meme ağrısı daha sık kadınlarda görülür ve endişeye yol açabilir. Ancak ağrı, meme kanserini gösteren yüksek kuşkulu bir bulgu değildir ve tek başına olduğunda yaklaşık yüzde 1.2 ila 6.7 gibi nadiren meme kanseri ile birliktedir. Yine de ilgili hekimler ve tıp branşları tarafından değerlendirilmesi gereken bir bulgudur. Amerikan Radyoloji Koleji’nin önerilerine göre ilk defa başvuran, iyi huylu meme ağrısı bulunan herhangi bir yaştaki kadında, ilgili hekimin muayenesi de normal ise herhangi bir görüntüleme önerilmez. Diğer taraftan klinik olarak belirgin meme ağrısı olan, 30 yaşından küçük kadınlarda ultrasonografi ile görüntüleme önerilir. Benzer klinik özelliklere sahip 30 yaştan büyük kadınlarda ise hekim muayenesinden sonra görüntüleme değerlendirmelerinin mamografi ve ultrasonografi ile yapılması önerilir. Sonuç olarak meme ağrısı şikayeti bulunan hastalar, bu bulgunun çoğunlukla masum olmakla birlikte ayrıntılı tıbbi değerlendirme ve radyolojik görüntülemeyi gerektirdiğini bilmelidir” dedi.

"Erkeklerde ağrının en sık sebebi jinekomasti"

Prof. Dr. Subaşı, erkeklerde de zaman zaman meme ağrısı şikayetine rastlanabildiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Bunun en sık sebebi jinekomasti denilen meme dokusunun artışıdır. Ayrıca kadınlarda görülen ve meme ağrısına sebep olan iyi huylu durumlar da erkeklerde meme ağrısına sebep olabilir. Kadınlara benzer şekilde, meme kanseri nadiren ağrıya eşlik eder. Özellikle omurga veya kas kaynaklı ağrılardan ve sol tarafta hissediliyor ise kalp kaynaklı ağrılardan ayırt edilmesi için önemli olan tam bir klinik ve radyolojik muayenenin yapılmasıdır".