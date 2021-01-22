Melih Gökçek ve eşi korona virüs aşısı yaptırdı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, eşi Nevin Gökçek'le birlikte Çinli Sinovac tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen CoronaVac aşısını yaptırdığını açıkladı.

"Karı - koca biz de Kovid-19 aşımızı yaptırdık. Bu da aşı hatırası" diyerek eşiyle fotoğrafını paylaşan Gökçek, "Rabbim tüm hasta olanlara acil şifalar versin. Bundan sonra da hiç kimseyi hastalıkla imtihan etmesin. Ülkemizi ve dünyayı bir an önce selametle çıkarsın inşallah" ifadesini kullandı.