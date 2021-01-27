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‘Melas’ şurubuna dikkat

Uzman Diyetisyen Eda Balcı, pek çok meşrubatta kullanılan ‘melas’ şurubuna dair önemli uyarılarda bulundu. Balcı, şeker üretiminin artan yan ürünü olan melasın, pek çok hastalığa davetiye çıkardığını söyledi.

Sağlık 27.01.2021, 11:56
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‘Melas’ şurubuna dikkat

Uzman Diyetisyen Eda Balcı, pek çok meşrubatta kullanılan ‘melas’ şurubuna dair önemli uyarılarda bulundu. Balcı, şeker üretiminin artan yan ürünü olan melasın, pek çok hastalığa davetiye çıkardığını söyledi.

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Gör. Eda Balcı, ‘‘melas’’ ismi verilen şurup hakkında dikkat çekici detaylar aktardı. Melasın, şeker pancarı ve şeker kamışı üretim sürecinde, şekerin fabrikasyona geri alınmayan son şurubu olduğunu belirten Balcı, “Şeker üretilirken artan yan ürün” olarak adlandırılabileceğini belirtti.

Melasın sağlık açısından son derece zararlı olduğuna vurgu yapan Balcı, melasın koyu kahverenginde, çok ağdalı ve yüksek viskoziteli pekmezi andıran bir görünüme sahip olduğunu belirterek, yüzde 50 şeker, yüzde 30 şeker dışındaki maddeler ve yüzde 20 oranında sudan oluştuğunu ifade etti.

Meşrubat üretiminde çok kullanılıyor

Melasın, içeriğindeki yüksek şeker oranıyla, özellikle meşrubat üretiminde de çok kullanılan bir madde olduğunun altını çizen Balcı, “Bir diğer en çok kullanıldığı alan ise hayvancılıktır. Hayvancılıkta kullanılmasının birçok faydası vardır. Aynı zamanda; gübre yapımı, kömür sanayisi ve alkol üretiminde de kullanılmaktadır. Ucuz olduğu için sitrik asit fermantasyonunda hammadde olarak kullanılır. Sitrik asit ise gıda sanayisinde limon tuzu ve koruyucu madde olarak kullanılmaktadır.” dedi.

Zararları nelerdir

Rafine şekerin aksine, melasın INbazı vitamin ve mineraller açısından zengin olduğunu belirten Balcı, “Manganez, magnezyum, demir, B6 vitamini, selenyum, potasyum, bakır ve kalsiyum melasın içeriğinde bulunan vitamin ve minerallerdendir. Her ne kadar bu vitamin ve mineralleri barındırsa da şeker içeriği oldukça yüksektir ve bu fazla miktardaki şekerin diyabet, obezite, kalp ve damar hastalıkları, kanser, depresyon, cilt sorunları, erken yaşlanma, karaciğer yağlanması ve böbrek hastalığı gibi birçok hastalığa yakalanma riskini artırdığı bilinmektedir. Rafine şekere göre vitamin ve mineral içermesi avantaj olarak görülse de şeker içeriği yüksek olduğu için tüketimine oldukça dikkat edilmesi gereklidir” uyarısında bulundu.
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