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Mehmet Özhaseki coronaya yakalandı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Sağlık 19.11.2020, 20:13
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Mehmet Özhaseki coronaya yakalandı
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam etmektedir.

* Herkesten hayır dualarını eksik etmemesini istirham ediyorum. Yoğun tempo içinde irtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin.

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