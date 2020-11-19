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Mehmet Özhaseki coronaya yakalandı
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Sağlık 19.11.2020, 20:13
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
* Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam etmektedir.
* Herkesten hayır dualarını eksik etmemesini istirham ediyorum. Yoğun tempo içinde irtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin.