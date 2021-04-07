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Mehmet Ceyhan: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasağı yanlıştı

Koronavirüs salgınıyla ilgili konuşan Prof. Mehmet Ceyhan, "Biz de sonradan anladık ki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altına yasak koyarak, aslında salgının seyrini olumsuz etkileyen bir faktör" dedi.

Sağlık 07.04.2021, 20:23
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Mehmet Ceyhan: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasağı yanlıştı

CNN Türk'te Başak Şengül moderatörlüğünde yapılan Akıl Çemberi programına katılan konuklar arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Mehmet Ceyhan yer aldı.

Koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çeken  Ceyhan, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma ysağının yanlış olduğu belirtti.

"65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI YASAĞI YANLIŞTI"

"Biz de sonradan anladık ki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altına yasak koyarak, onları evde kapalı tutmak aslında salgının seyrini olumsuz etkileyen bir olay." diyen Ceyhan, nedenini şöyle açıkladı:

"BU BULAŞI, ARTTIRAN BİR FAKTÖR"

"Çünkü biz her ne kadar "Onlar riskli grup, onları koruyalım." dediysek de eğer evden bir kişi çalışmak zorunda olduğu için dışarı girip çıkıyorsa, sonra o kişi akşam eve dönüyo. Ve siz kapalı bir ortamda o insanları bir arada tutmaya zorluyorsunuz. Bu bulaşı arttıran bir faktör."

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