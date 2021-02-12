Mehmet Ali Kekeç, AstraZeneca Türkiye Pazarlama & Lansman Mükemmellik Müdürü oldu

Kariyerine 2006 yılında AstraZeneca Satış Pazarlama Destek Hizmetleri Departmanı'nda Kongre - Toplantı bölümünde başlayan Kekeç, bu alanda farklı rollerde görev almasının ardından 2012 yılında Pazarlama Departmanında çalışmaya başladı. 2012-2018 yılları arasında Pazarlama Bölümü'nde, Gastrointestinal ve Kardiyovasküler olmak üzere farklı iki tedavi alanında, sırasıyla Junior Ürün Yöneticisi, Ürün Yöneticisi ve Kıdemli Ürün Yöneticisi olarak çalıştı. 2017 yılında Kenya'da “Afrika Sağlıklı Kalpler” Projesinde MEA Elçisi olarak geçici görevde de bulunan Kekeç, 2018 yılından bu yana AstraZeneca Türkiye Metabolizma Grubu Bölge Müdürü olarak görev yapıyordu.



Mehmet Ali Kekeç bundan sonraki kariyerine AstraZeneca Türkiye Pazarlama & Lansman Mükemmellik Müdürü olarak devam edecek.