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Medipol Başakşehir, Edgar Ie ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, Edgar Ie ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sağlık 23.01.2023, 17:42
Medipol Başakşehir, Edgar Ie ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Medipol Başakşehir, Edgar Ie ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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