Medikal Simülasyon Yarışmaları’nın ikincisi tamamlandı
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) TIP FAKÜLTESİ TARAFINDAN BU YIL İKİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLEN ULUDAĞ MEDİKAL SİMÜLASYON YARIŞMALARI (USİM WARS) TAMAMLANDI. TOPLAM 19 TIP FAKÜLTESİNİN KATILDIĞI ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLER HEM EĞİTİCİ HEM DE EĞLENDİRİCİ YARIŞMALARIN KEYFİNİ ÇIKARDI.
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uludağ Medikal Simülasyon Yarışmaları (USİM WARS) tamamlandı. Toplam 19 tıp fakültesinin katıldığı faaliyette öğrenciler hem eğitici hem de eğlendirici yarışmaların keyfini çıkardı.
BUÜTıp Fakültesi tarafından geçen yıl ilk kez düzenlenen ve “TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları” kapsamında desteklenen Uludağ Medikal Simülasyon Savaşları’nın (USİM WARS) ikincisi geçtiğimiz hafta sonu BUÜ İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi’nde (USİM) yapılan 3. ulusal etap turu ile sona erdi.
Haziran ayında sadece BUÜ Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenen yerel etapla başlayan USİM WARS 2020; Türkiye’nin tüm tıp fakültelerine yapılan açık çağrıyla, Ağustos ayında 3 hafta sonu boyunca yürütülen ulusal etap ile tamamlandı. Kendi alanında Türkiye’de ilk olma özelliğini devam ettiren yarışmaya bu yıl ülkenin yedi bölgesinden toplam 19 tıp fakültesi katıldı.
USİM WARS Yarışması kapsamında fakültelerini temsil eden son sınıf öğrencileri, tıbbi bilgi ve becerilerin sınandığı toplam 8 istasyondan oluşan yarışmada mücadele etti. Her biri eleme usulü ile devam eden yarışmaların sonunda birinci etabı Necmettin Erbakan Üniversitesi, ikinci etabı Dicle Üniversitesi, üçüncü ve son etabı ise Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri birincilikle tamamladı.
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